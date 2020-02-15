苹果旗舰店又双叕用了这项“洛阳创新”……

近日，一条条关于“苹果最新旗舰店，有史以来首次全玻璃设计，再次刷新设计师想象力”的消息刷屏了各大媒体。

近日，一条条关于“苹果最新旗舰店，有史以来首次全玻璃设计，再次刷新设计师想象力”的消息刷屏了各大媒体。

这家苹果在曼谷的第二家零售旗舰店，近期一开业就吸引了大量关注。不过您知道吗，这个被苹果官方称为“有史以来首个全玻璃设计”的建筑，其配备的玻璃产品均由北玻股份天津玻璃公司供应。

据统计，自2008年首次和苹果合作以来，迄今北玻股份已为苹果总部以及遍布在全球的近100个旗舰店供应了幕墙玻璃。

从外立面造型来看，该建筑圆柱形的玻璃备受瞩目，由悬臂式的屋顶覆盖着整个空间。整体建筑由主体的“白橡木树干”向上延伸，并向外散开形成一个树冠状的天花板，然后被包裹在64片超大弧形玻璃组成的圆形幕墙之中，通透的玻璃消除了内部与外部的界限，旨在营造一个具有“雕塑感”的景观。

难怪曾设计过伦敦瑞士再保险总部、香港汇丰银行总部和柏林德国国会大厦等知名建筑的福斯特建筑事务所，将中央世界苹果店的整体环境描述为“令人目眩的城市景观”！

北玻此次提供的64片超大弧形玻璃，在保证超大尺寸的同时实现了“零缺陷”，使得建筑物运用玻璃时使用的隔断尽可能少，展现出良好的视觉效果。此外，店内设置的玻璃扶手同样由北玻股份提供，进一步保证了整体空间的通透感。

这也是今年北玻股份供货的第二家苹果旗舰店。在7月于北京三里屯开设的苹果新旗舰店，就应用了北玻股份设计制造的幕墙玻璃，相关产品搭配上创意灵感来源于中国传统艺术景泰蓝与宝相花的贴膜，能够随着光影变换营造出立体氛围，肉眼可见有珐琅效果。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 巴萃)