涉案269万元的逃犯隐姓埋名开饭馆 骑电动车采购食材途中被抓

“君子爱财取之有道，他当年也算‘身价’数百万，外逃多年还是难逃法网。”今日，记者从宜阳县公安局获悉，日前，经警方数日蹲守，将外逃多年后藏匿宜阳的嫌犯王某抓获。

犯罪嫌疑人（中）被便衣民警控制

“君子爱财取之有道，他当年也算‘身价’数百万，外逃多年还是难逃法网。”今日，记者从宜阳县公安局获悉，日前，经警方数日蹲守，将外逃多年后藏匿宜阳的嫌犯王某抓获。

8月20日，宜阳县公安局莲庄派出所接线索称，重庆警方网上通缉的逃犯王某在该县烟草局附近出现。该所教导员石向阳立即与宜阳县公安局情报大队对接，并摸清相关信息情况。

“我们冒雨在嫌犯出现过的地点蹲守了近50个小时，最终发现一个骑电动车经过的疑似目标。”石向阳说，他一边紧跟其后，一边把疑似目标的形体特征等信息反馈给情报大队。

经情报大队民警综合分析，确定此人正是嫌犯王某。石向阳说，他们正要开展抓捕时，王某好像发现被人跟踪，不时停车四下张望。石向阳便有意避开王某的视线，对方随即加速骑车蹿进巷道，而后混入在附近打纸牌的人群里。

“我抄近道追赶上王某，远远看见他混进了人群，便停下脚步把守巷道。”石向阳说，很快，在增援民警配合下，他们一举将佯装看打牌的王某抓获。

今年50岁的王某供述，2014年5月以来，他在重庆市成立空壳投资管理公司，以高额回报为诱饵，在当地大量违法吸收公众存款，共骗得现金269万元。案发后，为躲避公安机关打击，他逃离重庆，几经辗转在宜阳县落脚。

“王某在宜阳县城开了一家小餐馆，他既是老板又是大厨，被抓时正骑电动车到菜市场买菜。”民警说。

目前，王某已被移交给重庆警方，案件正在进一步处理中。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 赵利军)