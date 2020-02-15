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发力小微企业双创 我市将添两家“国字号”……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 18:31

　　小微企业在实现可持续发展目标，特别是在促进创新、创造力和人人享有体面工作方面具有重要作用，已成为社会的普遍共识。

　　近日，工信部发布2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地公示名单，其中我省4家单位入选，洛阳独占一半，分别是洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城。

　　自2016年工信部印发《国家小型微型企业创业创新示范基地建设管理办法》以来，我市紧紧围绕推动“大众创业、万众创新”这一主题，不断加强和完善小微企业公共服务网络体系建设，截至目前全市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。

　　此次入选公示名单的洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地位于高新区，项目投资2亿元，项目一期、二期建成投入使用1.3万平方米的行政办公区、联合研发中心、众创空间、会议餐饮中心及其他配套设施，能满足生物医药、生物技术、生物材料、大健康及大学生创业等专业化全链条创新创业，迄今共孵化培育普泰生物、中科生物芯片、中科基因等科技型企业100家，创新团队及大学生团队30余个。

　　洛阳信息科技城位于西工区，运营面积近2万平方米，是我市首家老市场转型的小型微型企业创业创新基地。基地运行以来，累计孵化信息产业小微企业96家，其中科技型中小企业73家、高新技术企业5家，6家企业荣获“河南省电子商务示范企业”称号。基地先后被认定为“省级科创服务基地”“河南省小型微型企业创业创新示范基地” 。

　　我市国家级小型微型企业创业创新示范基地名单：

　　洛阳北航科技园小微企业创业创新示范基地(2018年)

　　洛阳高新科技企业创业示范基地(2019年)

　　洛阳国家大学科技园(2019年)

　　洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地(2020年)

　　洛阳信息科技城(2020年)

　　(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 夏元祥)
[ 责任编辑：崔利利]
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