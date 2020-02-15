中行洛阳分行举办“强内控、促发展”第六期实战训练营活动

2020年8月22日，中行洛阳分行举办了“强内控、促发展”第六期实战训练营。该行主管行长领导，部分部门主任、副主任及全辖46家支行理财经理以及机关个人金融条线相关人员参加。此次训练营以“模拟实战演练”的创新形式，提升个人金融条线理财经理队伍的业务素质，使大家掌握必要的工作方法与技巧，提升专业能力和服务水平。

2020年8月22日，中行洛阳分行举办了“强内控、促发展”第六期实战训练营。该行主管行长领导，部分部门主任、副主任及全辖46家支行理财经理以及机关个人金融条线相关人员参加。此次训练营以“模拟实战演练”的创新形式，提升个人金融条线理财经理队伍的业务素质，使大家掌握必要的工作方法与技巧，提升专业能力和服务水平。

参训的72名人员按照专业知识素养、营销经验与能力等维度分成8个学习小组，8个小组围绕模拟案例，展开四轮PK汇报。各位理财经理结合自身工作实际谈感悟、讲体会，深刻阐述了合规促发展的理念，助力全辖理财经理风险把控能力以及服务客户能力的升华。为增加理财经理团队的向心力与凝聚力，培养员工的荣誉感和使命感，评委们根据各小组的表现，遵循“公平、公正、公开”的原则，现场评选出了3个优秀小组，3名最佳展示者，8名优秀学员，并对优秀者进行表彰奖励。

此次活动将有助于增强员工合规意识，提升管理风险管控能力，为该行服务水平提升及各项业务持续健康发展创造良好的条件。(郭列军)④