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即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会四项比赛接受报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 18:01

　　计划参加“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会的运动爱好者注意啦！今日，洛阳市体育局公布拔河、游泳、乒乓球、羽毛球四项比赛的竞赛规程，即日起，这四项比赛开始接受报名。席位有限，建议您尽快报名哦！（>>>《“”体彩杯“”洛阳市第二届全民健身运动会》专题

　　拔河比赛

　　比赛时间：2020年9月12日15:00-18:30

　　比赛地点：洛阳市体育中心广场(吉彩游泳馆南门)

　　报名时间：即日起至2020年9月7日12:00

　　竞赛内容：集体拔河，趣味项目(单、双人拔河)

　　报名方式：

　　集体拔河项目参赛选手必须组队参加，不接受个人报名，报名时需登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“拔河比赛”进行报名。趣味项目则为现场直接招募选手，不组织前期报名工作。

　　报名联系人：刘老师

　　联系电话：18737906462

　　游泳比赛

　　比赛时间：2020年9月12日、13日

　　比赛地点：洛阳市体育中心吉彩游泳馆

　　报名时间：即日起至2020年9月6日18：00

　　竞赛内容：

　　1.个人单项：50米蝶泳、50米仰泳、50米蛙泳、50米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米自由泳

　　2.接力项目

　　男女混合4×50米自由泳接力(三男一女)

　　报名方式：

　　登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“游泳比赛”进行报名。

　　报名联系人：孙博威

　　联系电话：18103796835

　　乒乓球比赛

　　比赛时间：2020年9月18日-20日

　　比赛地点：洛阳市体育中心体育馆

　　报名时间：即日起至2020年9月10日18：00

　　竞赛内容：

　　男子团体、女子团体

　　报名方式：

　　有网络报名、线下报名两种方式。通过网络报名，可登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“乒乓球比赛”进行报名；通过线下报名，可将领队(或教练)和参赛运动员的姓名、身份证号码、联系方式，以及代表队名称、参赛组别以短信或微信方式发送至报名联系人，或填写报名表发送至指定邮箱进行报名。

　　报名联系人：李林

　　联系电话：15637916851(微信同号)

　　电子邮箱：lixianzhe0828@163.com

　　羽毛球比赛

　　比赛时间：2020年9月23日—26日

　　比赛地点：洛阳市体育中心体育馆

　　报名时间：即日起至2020年9月15日18:00

　　竞赛内容：

　　甲组：团体赛

　　乙组：男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打

　　报名方式：

　　1.各市直机关代表队通过市直机关工委报名，一家单位限报一支参赛队。

　　2.各县(市、区)代表队均需通过自行组织的选拔赛之后报名，一个县(市、区)限报一支代表队，报送至羽毛球比赛组委会。

　　3.个人报名参赛时，有网络报名、线下报名两种方式。通过网络报名，可登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“羽毛球比赛”进行报名；通过线下报名，可将姓名、身份证号码、联系方式填写于报名表，并发送至邮箱(lyrbsymqxh@126.com)进行报名。

　　报名联系人：焦嘉诚

　　联系电话：18937993105

　　需要注意的是，以上赛事的报名者，须持有二代身份证或户口簿、在洛工作证明等相关身份证明；经县级以上(含县级)医务部门出具的健康证明；比赛期间洛康码需为“绿码”，体温检测不超过37.3℃，方可参赛。另外，参赛队员需自行办理赛事期间人身意外伤害保险，并签订自愿参赛责任书，比赛活动过程中安全责任自负。（>>>>更多报名要求请点击查看

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：崔利利]
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