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洛阳警方开展养犬专项治理 收留和收缴的犬只送去了哪里？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 15:40

　　近期，洛阳市公安局开展了违法违规养犬及不文明养犬行为专项治理，进一步规范养犬管理，全面提升群众“依法养犬、文明养犬”自觉性，努力实现犬只伤人、扰民问题明显减少。

　　在专项治理中，8月21日、22日晚，洛阳警方组织开展了养犬专项治理夜查集中行动，共出动警力1074人，出动车辆202台，巡查小区333个，巡查主次干道334条，发放宣传品18261份。

　　专项治理开始后，洛阳警方本着严管重罚原则，明确邙岭大道以南、二广高速以西、西南环高速以内的城市建成区为限养区域，重点治理饲养大型犬、烈性犬以及无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴绳、犬只随地便溺等问题，努力实现公园、广场、公共绿地、商场、学校等公共场所没有违规遛犬现象。截至目前，共收缴违规犬只163只，处罚违规养犬11人。

　　公安机关收留和收缴的犬只按规定送去了哪里？

　　洛阳市公安局有关负责人介绍，养犬专项治理中，收留和收缴的犬只，全部送至洛阳市公安局犬只留检所收留，办理养犬证的犬只所有人在七日内接受办案机关处理后，办案机关予以放犬；对禁养犬只予以收缴。七日内没有接受处理或者七日后无人认领的犬只按无犬主处理，由限养区以外林场、企业等单位和农村有看家护院需求的群众免费领养。

　　警方提醒：限养区内一户限养一犬，并依法免疫。养犬人携犬出户时间为20时至次日7时，携犬出户应当携带养犬登记证，为犬只束犬链，犬链长度不得超过1.5米。犬只在户外排泄粪便的，养犬人应当立即清除。

　　个人办理《养犬登记证》，提交下列证明材料：

　　1、填写《洛阳市限养区养犬申请登记、补证、换证审批表》；

　　2、申请人本人和户主的户口本、身份证原件、复印件。申请人非本市常住户口，另需提供《居住证》原件、复印件；

　　3、合法有效的《犬类免疫证》原件、复印件；

　　4、犬只2寸照片两张(与《犬类免疫证》同版)；

　　5、饲养进口犬只的，还应当有出入境检验检疫机构出具的入境动物检验检疫证明。

　　养犬人携带犬只由工作人员进行现场核对犬只信息，查验是否为禁养的大型犬、烈性犬。材料完备、查验合格的当场予以办理，因客观原因无法当场办理的，应在7个工作日内尽快办理。(洛报融媒记者 申利超)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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