洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“伊川小米”品牌战略发布：冲出河南、走向全国、世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 13:20

　　今日，伊川小米品牌战略发布会召开，3家当地龙头企业获得了伊川小米区域公用品牌的授权。会议发布了“伊川小米”品牌战略发展规划:未来，伊川将瞄准“中国富硒小米产业第一县”的战略布局，打造“伊川小米”强势区域公共品牌，携手京东农场，助力伊川小米产业标准化、品牌化、智慧化升级，让“伊川小米”冲出河南，走向全国、世界。

　　伊川县地处豫西丘陵地区，自然环境和地质条件非常适宜谷子种植，是全国春谷小米上市最早的区域，也是河南省谷物种植的优势区域。近年来，在伊川县域探测出50万亩富硒土地。这里地处全国小米主产区的最南端，富硒带最北端，是唯一既富含硒土壤，又规模性种植小米的区域，伊川谷子种植历史悠久。在世界上最古老的烹饪著作《吕氏春秋·本味》里，厨圣伊尹对伊川小米作出了八字评价：“饭之美者，玄山之禾”。“玄山之禾“指的正是伊川地区所种植的小米。厨圣将伊川小米誉为最好吃的小米。伊川小米，颗粒饱满、汤色油黄、松软可口，富含人体所必需的蛋白质、可溶性糖、氨基酸以及多种微量元素，是营养保健佳品。

 

　　近年来，伊川县充分利用富硒土地面积全省第1的优势，大力发展富硒小米产业。2018年，伊川小米品牌被国家农业部授予国家“农产品地理标志产品”，同年获得“农业农村部第十九届绿色农产品博览会”金奖；2020年入选“全国名特优新农产品名录”。 2020年，全县种植春谷5万亩、夏谷8万亩。目前，当地13万亩优质谷子丰收在望。收获后，可为全国消费者提供2500万公斤优质小米，带动农民增收2亿元以上。

　　伊川小米品牌战略的发布，不仅标志着伊川县农产品发展进入了一个崭新的阶段，也为全市特色农产品品牌建设注入了发展新动能，在促进全市农业供给侧结构性改革进程中具有重要意义。

 

　　下一步，伊川县将进一步树立伊川小米品牌意识、强化品牌管理，落实品牌战略规划，严格执行标准化生产规程，推行地标管理、产品条码和质量追溯制度。同时，在伊川小米区域品牌统一形象下，加快建立规模化示范种植基地，建设伊川小米仓储物流园、伊川小米文化园、河南省富硒农产品检测中心，加强产业商品化处理和精深加工，加大电子商务推进力度，通过京东商城、盛泽粮油、洛阳大张、胖东来等渠道商、销售商，开展线上线下销售，让“伊川小米”冲出河南，走向全国、世界。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 葛高远）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 修桥盖楼就像搭积木 洛阳将加大装配式...
  • 涧西区一公寓楼发生连环盗窃案 住户家...
  • 注意！洛阳应天门周边道路通行规则有变
  • 洛龙区42座城市小游园生态惠民
  • 老城区邙山街道办事处水口村：仿古元...
  • 洛阳市加快构建文化传承创新体系 大...
  • 稀罕物，你想尝尝吗？洛阳居然有人养...
  • 事发新安！一辆大货车闹市区失控侧翻 ...
  • 20多个平台可申领电子社保卡 带着手机...
  • 洛龙区八里堂村种植的迷迭香即将迎来收获
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁：实现足球绿茵场...
    老城区邙山街道办事处...
    2020年洛阳市青少年人...
    古都新生活 亲子共健身
    精彩热帖

    葡萄园里姐妹花

    秋意

    快乐的星期天

    晨练街头随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605