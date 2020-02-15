“伊川小米”品牌战略发布：冲出河南、走向全国、世界

今日，伊川小米品牌战略发布会召开，3家当地龙头企业获得了伊川小米区域公用品牌的授权。会议发布了“伊川小米”品牌战略发展规划:未来，伊川将瞄准“中国富硒小米产业第一县”的战略布局，打造“伊川小米”强势区域公共品牌，携手京东农场，助力伊川小米产业标准化、品牌化、智慧化升级，让“伊川小米”冲出河南，走向全国、世界。

今日，伊川小米品牌战略发布会召开，3家当地龙头企业获得了伊川小米区域公用品牌的授权。会议发布了“伊川小米”品牌战略发展规划:未来，伊川将瞄准“中国富硒小米产业第一县”的战略布局，打造“伊川小米”强势区域公共品牌，携手京东农场，助力伊川小米产业标准化、品牌化、智慧化升级，让“伊川小米”冲出河南，走向全国、世界。

伊川县地处豫西丘陵地区，自然环境和地质条件非常适宜谷子种植，是全国春谷小米上市最早的区域，也是河南省谷物种植的优势区域。近年来，在伊川县域探测出50万亩富硒土地。这里地处全国小米主产区的最南端，富硒带最北端，是唯一既富含硒土壤，又规模性种植小米的区域，伊川谷子种植历史悠久。在世界上最古老的烹饪著作《吕氏春秋·本味》里，厨圣伊尹对伊川小米作出了八字评价：“饭之美者，玄山之禾”。“玄山之禾“指的正是伊川地区所种植的小米。厨圣将伊川小米誉为最好吃的小米。伊川小米，颗粒饱满、汤色油黄、松软可口，富含人体所必需的蛋白质、可溶性糖、氨基酸以及多种微量元素，是营养保健佳品。

近年来，伊川县充分利用富硒土地面积全省第1的优势，大力发展富硒小米产业。2018年，伊川小米品牌被国家农业部授予国家“农产品地理标志产品”，同年获得“农业农村部第十九届绿色农产品博览会”金奖；2020年入选“全国名特优新农产品名录”。 2020年，全县种植春谷5万亩、夏谷8万亩。目前，当地13万亩优质谷子丰收在望。收获后，可为全国消费者提供2500万公斤优质小米，带动农民增收2亿元以上。

伊川小米品牌战略的发布，不仅标志着伊川县农产品发展进入了一个崭新的阶段，也为全市特色农产品品牌建设注入了发展新动能，在促进全市农业供给侧结构性改革进程中具有重要意义。

下一步，伊川县将进一步树立伊川小米品牌意识、强化品牌管理，落实品牌战略规划，严格执行标准化生产规程，推行地标管理、产品条码和质量追溯制度。同时，在伊川小米区域品牌统一形象下，加快建立规模化示范种植基地，建设伊川小米仓储物流园、伊川小米文化园、河南省富硒农产品检测中心，加强产业商品化处理和精深加工，加大电子商务推进力度，通过京东商城、盛泽粮油、洛阳大张、胖东来等渠道商、销售商，开展线上线下销售，让“伊川小米”冲出河南，走向全国、世界。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 葛高远）