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洛阳一公交司机礼让行人 女孩儿90度鞠躬致谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 11:14

　　8月23日下午，洛阳46路公交司机李若芳驾车行驶至联盟路23中门口时，主动礼让行人，示意一名像是初中生的女孩先行通过。没想到，女孩竟朝她90度鞠躬致谢。

　　女孩举动被车载监控记录了下来，视频也在司机们的微信朋友圈中引起震动。说起当天的经过，李若芳仍非常感动，她说：“礼让行人本就应该，可真没想，孩子会有这样的致谢举动。”

　　当天，李若芳行驶至该路段时，远远地就看到了这个女孩。由于路口没有红绿灯，女孩就一直站在那等待车辆先行通过。在即将接近路口时，李若芳主动停了下来，示意女孩儿先过斑马线。

　　这个穿白色短袖、戴着黑口罩的女孩在通过斑马线时，走了一半突然停了下来，做了一个让李若芳意想不到的动作：女孩儿快速转身，朝着她深深鞠了一躬，之后快速走过了斑马线。

　　李若芳说：“我也有孩子，路上车来车往的。斑马线前，让一让，都是应该的。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：马佳佳]
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