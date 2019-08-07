今日是农历七夕 洛阳新人排长队登记领证

今日是农历七夕，中国传统情人节。早上7点，西工区民政局婚姻登记处楼下就排起了长队，数十对新人排队进行婚姻登记，共度浪漫七夕。

今日是农历七夕，中国传统情人节。早上7点，西工区民政局婚姻登记处楼下就排起了长队，数十对新人排队进行婚姻登记，共度浪漫七夕。 今日是农历七夕，中国传统情人节。早上7点，西工区民政局婚姻登记处楼下就排起了长队，数十对新人排队进行婚姻登记，共度浪漫七夕。 西工区民政局婚姻登记处负责人温女士告诉记者，根据往年七夕婚姻登记情况，工作人员提前两个小时，7点就来到单位，为新人进行材料审核，之后为符合条件的新人发号，确保新人顺利登记。 截至10时50分，西工区民政局婚姻登记处已为近40对新人办证。市民王先生和郑女士通过网上预约，顺利领证，他们觉得在七夕这天领证，有纪念意义。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)