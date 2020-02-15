注意！洛阳城乡居民医保业务因系统整合将暂停办理

洛报融媒记者今日从市医疗保障局获悉，因系统整合需要，我市原“新农合”和“城镇居民医保”业务将暂停办理。

洛报融媒记者今日从市医疗保障局获悉，因系统整合需要，我市原“新农合”和“城镇居民医保”业务将暂停办理。 洛报融媒记者今日从市医疗保障局获悉，因系统整合需要，我市原“新农合”和“城镇居民医保”业务将暂停办理。 根据河南省医疗保障局《关于城乡居民医保整合迁云上线及实施“一单制”结算工作的通知》要求，市医疗保障局计划将原“新农合”和“城镇居民医保”业务统一整合到城乡居民医保系统中办理，并迁移到河南省政府政务云。根据系统整合需要，原“新农合”和“城镇居民医保”业务将于2020年8月28日17时至2020年9月7日23时59分停止办理业务。停办期间城镇职工医保不受影响。 据悉，新系统计划于2020年9月8日0时上线开始办理医保业务。如有疑问可咨询市医保局电话：0379-65519169。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 黄丛魁)