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以“一河两山”涵养生态都市圈

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-25 08:28

　　洛阳都市圈呼之欲出，绿色是其亮丽的“健康色”。

　　聚焦统筹黄河流域生态治理，发挥洛阳都市圈特色优势，市委书记李亚在市委十一届十三次全会上强调，要立足独特的山水生态优势，着力在构筑黄河、太行山、伏牛山“一河两山”生态屏障上聚力发力，打造生态都市圈。

　　进入都市圈时代，建设一个什么样的都市圈、怎样建设都市圈，是洛阳绕不开的考题。建设洛阳都市圈，不能“抄别人的作业”，不能简单复制外地模式。作为都市圈的极核，洛阳不仅制造、文旅、科研等名片熠熠生辉，生态特色同样可圈可点，特别是黄河、太行山、伏牛山等名山大川绚丽多姿，放眼全国实属少见，堪称都市圈永续发展的“金山银山”。把生态保护好，把生态优势发挥出来，才能彰显特色、厚植优势，形成都市圈的品牌效应和核心竞争力。

　　“共同抓好大保护、协同推进大治理”“让黄河成为造福人民的幸福河”。去年金秋时节，习近平总书记亲自谋划推动黄河流域生态保护和高质量发展，擘画黄河治理的新蓝图。黄河治理不能“各吹各的号，各唱各的调”，只有上下游、干支流、左右岸都动起来，共抓生态大保护、协同环境大治理，才能真正推动黄河流域高质量发展。洛阳是黄河流域的标志性城市，打造“一河两山”生态圈，契合推进黄河流域生态空间一体化保护和环境协同化治理的科学规律，契合生态共建共享的发展需要。可以说，这既是洛阳应有的生态自觉与绿色担当，也是整个都市圈高质量发展的大势所趋。

　　近年，我市以黄河流域生态保护治理为牵引，持续推进生态环境建设“五大行动计划”，从“四河同治、三渠联动”探索全域河渠治理新格局，到全面推行河长制、湖长制跨区域合作，从全域行动打响“蓝天保卫战”，到实施组团发展加快生态无缝连接，奏响了新时代黄河大合唱的“洛阳旋律”，越来越多的综合治理、系统治理、源头治理换来了蓝天白云，换来了绿水青山。今年上半年洛阳优良天数达119天，为近5年来同期最多，河洛大地上“水清岸绿入画来”。然而，也要看到，洛阳生态文明建设仍有不少短板需加长，同时需探索下好生态共建共享“一盘棋”。

　　“同护一河水，共建绿长廊。”以“一河两山”涵养生态都市圈，就要推动生态环境的共保共治、污染防治的联防联控，加强重点地区生态修复，在一体化发展的同时实现生态环境质量同步提升，联动济源建设小浪底北岸生态廊道，加快建立区域大气污染联防联控平台和机制，探索建立绿色利益分享、洛阳都市圈跨界河长协作等机制，实现区域生态共建共享、联保共治新格局。

　　“黄河落天走东海，万里写入胸怀间。”跳出“一亩三分地思维”，做好共抓大保护的“共”字大文章，让奔流不息的九曲黄河在豫西大地润泽出一个高质量的生态都市圈。(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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