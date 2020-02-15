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如何应对“急脾气”的强对流天气？咱有捕捉它的“高清摄像机”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-25 08:30

　　连日来，洛阳晚报推出系列稿件关注我市一线防汛情况，从硬件设施到软件平台，为大家详细介绍我市防汛“家底”及当前应对举措。

　　今后，我市在防汛减灾方面还会有哪些新动作，记者走访多部门为您打探。

　　水文：加强高科技装备应用，实现测得出、测得准、报得出、报得快

　　汛期，水文监测部门几乎是连轴转，时刻关注水情变化，但水文监测并非只在汛期，全面的历史水文数据，在防汛方案制定、涉水工程建设、水利设施修建等方面，都有着重要作用。

　　洛阳水文水资源勘测局相关工作人员说：“水文监测最初几乎全凭人工，现在利用各种技术手段，已经实现24小时不间断实时监测、数据自动上传。未来，水文监测手段全面现代化是我们的工作重点。”

　　使用雨雪一体化遥测设备，可实现降水量全年自动监测；使用浮子水位计或雷达水位计，可实现水位变化自动监测；使用雷达波、无人机测流等自动化监测设备，可实现流量自动监测、超标洪水应急监测；通过泥沙在线监测平台，可实现含沙量自动监测。

　　该工作人员说，提升水文现代化水平，监测设备自动化、智能化只是其中一个方面，更重要的是用好监测数据、深化数据加工，提升水力监管能力、应急响应能力、科学决策能力和公众服务能力。

　　“只有硬件系统和软件系统互相配合，才能更好实现水文数据测得出、测得准、报得出、报得快。水文监测才能当好防汛工作的‘千里眼’和‘顺风耳’。”该工作人员说。

　　气象：回答好“几点下、下多大、在哪儿下”

　　汛期，强对流天气影响较大，来去匆匆的强降水容易造成河水暴涨暴落、诱发山洪地质灾害，给防汛带来较大挑战。应对“急脾气”的强对流天气，气象部门的努力方向就是提升监测精密、预报精准和服务精细水平，回答好“几点下、下多大、在哪儿下”这三个问题。

　　市气象局业务科相关负责人介绍，目前我市天气雷达已经升级改造为双偏振雷达，它可是强对流天气监测领域的“扛把子”，堪称捕捉强对流的高清摄像机，能够有效捕捉到强对流天气。

　　未来，市气象局还计划建设风廓线雷达和X波段雷达。其中风廓线雷达被称为大气三维风场捕捉者，可以实现对大气风、温、湿等要素的连续遥感探测，是名副其实的“听风者”。X波段雷达主要用于偏远山区，可以提升对暴雨等灾害性天气的监测水平。

　　在防汛重点区域，如地质灾害易发区、尾矿库等承灾脆弱区、人口密集区等，市气象局将加密建设自动气象站、升级更新移动气象台等，进行补充探测。该负责人说：“提升监测水平的同时，市气象局还将努力提高预报精准度和服务精细化水平。”

　　在预报精准方面，市气象局将尝试开展72小时内逐小时、3公里网格定量降水预报业务，对重点防汛区域进行更具针对性的预报，汛期还将增加预报频次。在服务精细方面，我市将探索建设城市气象灾害监测站，继续完善突发事件预警信息发布系统，提升城市气象风险应对能力。

　　水利：提升全市域河道防洪能力，治水同时加快兴水步伐

　　“我市未来的防洪治理，已经不拘泥于单纯的防洪，而是对全市域河道开展系统性的综合整治，这也是我市未来的治水兴水方向。”市水利局建管科相关负责人说。

　　此前，我市出台印发了《洛阳市新时代大保护大治理大提升治水兴水行动方案》(以下简称《方案》)，要系统谋划实施“一四三，双百千，全覆盖”，即：一为黄河干流，四为以伊河、洛河、瀍河、涧河为代表的全市域河流，三为以中州渠、铁路防洪渠、大明渠为代表的全市域渠道；双百为流域面积30平方公里以上127条支流、大中小型水库165座；双千为1000座小微水体、1000座淤地坝；全覆盖为市域内黄河、淮河、长江三大流域全覆盖，农村污水处理、面源污染防治全覆盖。

　　实施后，将有效提升全市域河道防洪能力，改善河流水质，推动洛阳黄河流域及全市域水生态环境全面改善和持续提升。（记者 郭飞飞 王博东）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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