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考生注意！本科二批明日开录 28日正式投档后可查询录取结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-25 08:19

　　根据省招办安排，明日至8月30日将进行本科二批录取。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生和家长，8月28日正式投档后，可开始查询录取结果。

　　“本科二批正式投档前，将进行模拟投档，目的是确保符合录取规则的调档考生能够录取，维护考生利益。”高冰南说，今年本科二批模拟投档时间是8月26日、27日，8月28日正式投档，正式投档开始方可查询录取结果。录取结果既可通过志愿填报系统、所报高校官网查询，也可现场查询。现场查询，市区考生就近到市招生考试中心(凯旋东路62号)、4个考试服务中心(涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中中州校区；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中洛龙校区)查询，各县(市)考生可到各县(市)招办查询。前去查询时，须携带准考证，并戴口罩。

　　8月31日8时至18时，本科二批征集志愿，届时未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。(见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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