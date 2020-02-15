20多个平台可申领电子社保卡 带着手机就能就诊、买药

近日，市民许先生拨打本报热线66778866，想咨询电子社保卡如何申领。

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近日，市民许先生拨打本报热线66778866，想咨询电子社保卡如何申领。

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家住涧西区的市民许先生今年58岁，患有慢性疾病，他经常到药店买药。前不久，他的社保卡丢了，补办之后，他觉得每次去药店都要拿社保卡不太方便，想申领电子社保卡。

“我让儿子在网上查了查，得知去年我市启用了电子社保卡，市民可以在手机上下载工银融e联App，申领电子社保卡。”许先生说，“但是，我不是工商银行的客户，也不太会使用不熟悉的手机软件。”

许先生说，他听说其他一些城市开通了通过微信、支付宝等申领电子社保卡的业务，因此想让晚报记者帮忙咨询一下相关部门，我市是否也开通了相关业务，并且想了解申领流程。

所跑单位

市人力资源和社会保障局

跑腿经历

市人力资源和社会保障局相关科室工作人员说，电子社保卡的全称为“电子社会保障卡”，是社会保障卡的线上形态和电子证照，是持卡人在线上享受民生服务的电子凭证和结算工具，与实体社保卡一一对应、状态相同、功能相通，由全国社会保障卡服务平台统一签发、统一认证、统一管理，全国通用。

参保人去支持电子社保卡的药店买药，只需出示电子社保卡的二维码，像平时买东西那样扫码付款就可以了，药费会从医保账户余额里直接扣除。不仅如此，电子社保卡还免去了市民到不同医院看病需要办不同就诊卡、忘带身份证、忘带社保卡等一系列麻烦。除实体卡的功能外，市民持电子社保卡还可享受其他多项公共服务、金融服务、智慧城市服务。

去年3月，我市成为全省第二座开通电子社保卡业务的城市。市民可以下载工银融e联手机App，注册后在软件中进行申请、认证，即可领取电子社保卡。

一年多来，为了方便市民使用电子社保卡，我市又引入了更多可以申领电子社保卡的平台。

市人力资源和社会保障局相关科室工作人员以掌上12333和市民常用的微信、支付宝为例，介绍了电子社保卡的申领流程。

掌上12333

市民下载掌上12333手机App后，点击“立即申领电子社保卡”选项；输入姓名、手机号码等，选择参保城市，确认无误后选择阅读并同意《电子社保卡用户协议》，点击下一步；选择阅读并同意《人脸识别认证服务通知》，点击下一步，按照屏幕上的提示进行人脸识别；认证成功后，点击下一步，设置电子社保卡密码，密码不能是重复、连续的数字，设置完成后点击下一步即可领取电子社保卡。

微信

市民可在微信中搜索或者扫码关注“河南社会保障卡”微信公众号，进入公众号后点击“社保卡服务”，选择“电子社保卡”进入申领页面，或在微信中点击下方菜单的“我”，依次选择“支付”“城市服务”“社保”“电子社保卡”，进入申领页面。

随后，市民可根据系统提示，选择参保地，然后进行实人认证，设置电子社保卡密码，即可领取电子社保卡。

支付宝

市民可在支付宝中搜索或者扫码关注“河南社会保障卡”生活号，选择“电子社保卡”进入申领页面，或在支付宝的“城市服务”中选择“电子社保卡”，进入申领页面。随后，市民可根据系统提示，选择参保地，然后进行实人认证，设置电子社保卡密码，即可领取电子社保卡，申领成功电子社保卡将存入支付宝卡包。

该工作人员说，市民可以在相关平台同时申领电子社保卡，不会申领的老人可让子女帮忙，申领后带着手机就能就诊、买药，不用担心社保卡丢失。如电子社保卡申领失败，请市民确认是否已领取实体社保卡，并确认实体社保卡是否处于未启用、已挂失、已锁定、已注销等状态。如果排除上述原因，市民需检查社保卡照片是否与本人当前面貌差异较大。市民还可以联系当地人社部门或拨打12333电话咨询。

当实体社保卡被封存、挂失、锁定、注销时，电子社保卡无法使用。市民如果补办了实体社保卡，需要解除之前的关联，并申领新的电子社保卡。

跑腿结果

许先生表示了解了相关政策，打算通过微信申领电子社保卡，感谢晚报记者答疑解惑。

目前市民可以申领电子社保卡的平台

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