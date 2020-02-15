洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云转晴天 气温21℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-25 08:01

昨日傍晚，霞光满天，唯美浪漫，图片摄于伊水游园 记者 鲁博 摄

　　昨日傍晚，霞光满天，煞是美丽。今天就是七夕节，有网友调侃：“大概是七夕节将至，连天空都浪漫起来。”您和心爱的人看晚霞了吗？

　　昨日，是伏天的最后一天。截至昨日16时，我市最高气温28℃、最低气温21℃。天气很是凉爽，秋老虎并没有什么嚣张气焰。

　　从今天开始，降水暂歇，晴天回归。河南省气象台预计8月25日至29日，我市最高气温分别为31.8℃、31℃、31.1℃、31.4℃、30.5℃。虽然最高气温已经回升，最低气温却不高，昼夜温差加大。

　　今后一段时间，早晚气温较低，建议您随身携带薄外套或围巾、披肩，防止受凉。家里的凉席，近期可以让它们适时“下岗”了，晚上睡觉要盖好夏凉被，避免腰腹部受凉。

　　在饮食方面，脾胃虚寒的人，西瓜、香瓜等伏天解暑的水果要少吃。天气渐凉，很多人的胃口也跟着好了起来，可此时进补要适度，不要太过油腻。

　　下面，来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，预计我市今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温21℃到32℃。明天晴天间多云，西北风转偏东风2级到3级，气温21℃到31℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧东路提升改造等81项工程全部完工 唐...
  • 洛阳市将精心打造一批城市精神标识和...
  • 电音节火热来袭 引爆“古都夜八点”
  • 王琰君检查督导文明城市创建工作
  • 洛阳这个村，村干部开车不关窗
  • 101岁老人麻姣兰：早睡早起精神好 心...
  • 中国当代著名书法家、咱洛阳人的老乡...
  • 洛阳首届少儿篮球联赛开幕
  • 洛阳市委办公室理论学习中心组举行集...
  • 水文测报员测雨量、河水流速使用哪些...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛阳首次承办的全国性...
    地震体验室 快乐学知识
    洛阳首届少儿篮球联赛开幕
    洛宁：实现足球绿茵场...
    精彩热帖

    葡萄园里姐妹花

    秋意

    快乐的星期天

    晨练街头随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605