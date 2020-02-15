洛阳今天多云转晴天 气温21℃到32℃

今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温21℃到32℃。

昨日傍晚，霞光满天，唯美浪漫，图片摄于伊水游园 记者 鲁博 摄

昨日傍晚，霞光满天，煞是美丽。今天就是七夕节，有网友调侃：“大概是七夕节将至，连天空都浪漫起来。”您和心爱的人看晚霞了吗？

昨日，是伏天的最后一天。截至昨日16时，我市最高气温28℃、最低气温21℃。天气很是凉爽，秋老虎并没有什么嚣张气焰。

从今天开始，降水暂歇，晴天回归。河南省气象台预计8月25日至29日，我市最高气温分别为31.8℃、31℃、31.1℃、31.4℃、30.5℃。虽然最高气温已经回升，最低气温却不高，昼夜温差加大。

今后一段时间，早晚气温较低，建议您随身携带薄外套或围巾、披肩，防止受凉。家里的凉席，近期可以让它们适时“下岗”了，晚上睡觉要盖好夏凉被，避免腰腹部受凉。

在饮食方面，脾胃虚寒的人，西瓜、香瓜等伏天解暑的水果要少吃。天气渐凉，很多人的胃口也跟着好了起来，可此时进补要适度，不要太过油腻。

下面，来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，预计我市今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温21℃到32℃。明天晴天间多云，西北风转偏东风2级到3级，气温21℃到31℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）