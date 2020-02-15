稀罕物，你想尝尝吗？洛阳居然有人养殖这种鸟……

“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。”看过《甄嬛传》的人想必对这句歌词印象深刻。可您知道吗，这里面提到的鹧鸪，长什么样子呢？在位于洛阳高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(下称科大公司)今年开始养殖鹧鸪，这也是洛阳目前唯一一家拥有种鹧鸪孵化能力的鹧鸪养殖企业。

“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。”看过《甄嬛传》的人想必对这句歌词印象深刻。可您知道吗，这里面提到的鹧鸪，长什么样子呢？

在位于洛阳高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(下称科大公司)今年开始养殖鹧鸪，这也是洛阳目前唯一一家拥有种鹧鸪孵化能力的鹧鸪养殖企业。

鹧鸪在南方比较常见，在北方并不为人所熟知。鹧鸪的功用是什么？为何要养殖鹧鸪？快来跟随洛报融媒记者一探究竟。

鹧鸪南方生 可作食药用

“这是最近母鹧鸪刚下的初产蛋，太珍贵了。”24日，在科大公司的养殖车间内，总经理王海亮手里拿着几个蛋，喜悦之情溢于言表。在他身后，一只只鹧鸪鸟在笼子里不停地踱来踱去，眼睛锃亮，精神头十足。

鹧鸪是一种来自南方的鸟类，其体型和鸽子差不多大。眼睛下方有一条黑色条纹从眼部一直延伸到下喉部，与亮红色尖嘴及肉色眼圈形成对照。鹧鸪羽毛灰中带一点粉色，胸前的羽毛带一点橘黄色，十分漂亮。新冠肺炎疫情发生之后，鹧鸪被国家归为特禽，允许农户进行规范化养殖。

据王海亮介绍，鹧鸪食用、药用价值较高。就其食用价值来说，鹧鸪肉质比鸡肉更紧致，味道鲜嫩，口感很好。在南方地区，鹧鸪常常作为菜品被端上餐桌，广受欢迎，市场需求量很大。就其药用价值来说，鹧鸪炖熟内服，能够滋养补虚、开胃化痰、缓解体虚乏力等病症，可谓功效多多。

引进鹧鸪苗 经验勤中出

鹧鸪主要生于南方，在北方的餐桌上并不常见，王海亮为什么会在东军屯村进行鹧鸪养殖呢？原来，王海亮曾经当过厨师，目睹鹧鸪在南方地区的热销。他不禁动了心思：能不能将鹧鸪养殖项目引进家乡，打开洛阳的市场？

这两年，王海亮主要从事鹌鹑养殖，供应鹌鹑种苗。新冠肺炎疫情发生后，鹌鹑蛋的价格受到较大影响，鹌鹑种苗生意有所下滑。王海亮看在眼里，急在心上，想起了要将鹧鸪引进家乡的想法，并下决心要试一试。

今年刚过完年，王海亮就从外地接回六千多只鹧鸪苗。回到村中后，王海亮天天泡在养殖场，每隔两个小时就去看一看这些小家伙，查看它们的精神状态和吃喝拉撒的情况，渐渐地有了一些心得。

“一般健康的鹧鸪都比较活跃，眼睛锃亮，精神状态比较好，”王海亮介绍，生病的鹧鸪看起来就特别蔫，食欲也不太好。除此之外，通过查看鹧鸪的粪便也能判断鹧鸪的健康状况。“健康鹧鸪的粪便是褐色的，生病的鹧鸪就可能会拉稀，粪便颜色发绿。”

鹧鸪能致富 开辟脱贫路

经过数月的辛勤养殖，这些鹧鸪已从小种苗长成了成熟鹧鸪，母鹧鸪陆续进行入产蛋期，可以对外出售了。前几天，有朋友找到王海亮，想从他这里将鹧鸪买断，经营一家鹧鸪专营店，王海亮拒绝了。“我可舍不得现在卖，我要等着孵化鹧鸪种苗。”王海亮说。进入9月，公司将开始尝试孵化鹧鸪苗，将来主要对外出售鹧鸪苗，这样不仅可以把种苗供应给养殖户，还能把鹧鸪产业尽快地在洛阳发展起来。

在洛阳，鹧鸪毕竟是新生事物，人们还没有食用鹧鸪的习惯，当被问及是否担心鹧鸪的销路时，王海亮表示，目前全国鹧鸪市场供不应求，并不担心鹧鸪的销路。

提起鹧鸪养殖的经济效益，王海亮喜上眉梢，话不禁多了起来。据王海亮介绍，鹧鸪生长速度比较快，只需孵化二十三天，一个鹧鸪蛋就能变成一只鹧鸪苗，鹧鸪苗再接着养一段时间，就可以对外出售了。

“鹧鸪养殖成本不高，一只2个月大的鹧鸪养殖成本不超过六元，而其市场价售价一只大约13元，至少能有一半利润，经济效益非常好。”王海亮说。

“等到鹧鸪再大一些的时候，我还打算经营一家鹧鸪饭店，专门售卖鹧鸪，打造特色餐饮，届时洛阳市民都能有机会品尝到鹧鸪。”王海亮说。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张弛 文/图）