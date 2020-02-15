多亏了“好邻居”帮忙 洛阳这个村火龙果大丰收……

今日，在位于洛阳偃师市邙岭镇刘坡村的偃师青财园林绿化有限公司(下称青财园林)的火龙果采摘园里，成熟的红心火龙果挂在绿色的枝条上，如同一个个红灯笼，看着煞是喜人。

今日，在位于洛阳偃师市邙岭镇刘坡村的偃师青财园林绿化有限公司(下称青财园林)的火龙果采摘园里，成熟的红心火龙果挂在绿色的枝条上，如同一个个红灯笼，看着煞是喜人。

“这是今年成熟的第二批火龙果，这几天来采摘的人多着嘞。”青财园林负责人韩鹏辉一边整理果子一边说，“去年种下今年就结果，这还真要感谢‘好邻居’的帮助。”

“好邻居”指的是刘坡村党支部书记马晓峰。韩鹏辉说，马书记帮了他们三次大忙，次次都帮到关键处。

第一次是2017年。2017年青财园林多方考察，想承包刘坡村30亩土地发展绿化苗木种植。“国家支持土地流转，你放心，村里会在最短的时间内协调好土地问题。”马晓峰当即答应了下来，随后进门入户做村民的思想工作，为村民拨动脱贫致富的“小算盘”。

先看自然条件，刘坡村位于邙山岭上，属于高度贫水区，种啥都是望天收，土地收益十分有限；再算经济账，种一亩地刨去种子、化肥、农药等成本，一年净收入也就几百块钱。再反过来算，把土地流转出去，流转金暂且不说，出去打工哪个月至少不收个千把块钱？

“小算盘”被马书记拨得啪啪作响，成功地拨动了村民的心，30余亩的土地很快流转了出来。“马书记真行！”得知这个消息，韩鹏辉竖起了大拇指。

去年，韩鹏辉外出考察后从台湾引进3万株红心火龙果苗。种植火龙果，离不开水。可刘坡村属于高度贫水区，哪里来的水源呢？为此，韩鹏辉专门找人用水车出去拉水，来回一趟就得一小时。

“这样太耽误事了，在不影响村民用水的情况下，你们直接从村里接水用。”马晓峰一句话，让韩鹏辉困扰已久的用水问题得到了解决。这是“好邻居”帮的第二个忙。

转眼到了冬天，天气越来越冷，由于缺乏必要的保温措施，棚内结霜导致火龙果苗冻死不少。“地里接不上电，我是干着急没办法。”韩鹏辉说，听人说可以点蜡除霜，韩鹏辉一口气买了几千支蜡，大棚里隔一米放上一支，提升棚内温度。

这情景正好让马晓峰看到了，“你这不是长久之计，还能天天熏蜡？村里帮你接上电吧？”马晓峰带着人跑农业部门、电业部门，积极协调沟通，终于为青财园林专门架设了一条用电线路。

“农业用电一度只要四毛钱，暖风机一开，大棚温度立马就上来了。”韩鹏辉说，马书记的这第三个忙让人心里暖暖的。

“投我以桃，报之以李”。“村里把咱当‘好邻居’，咱也得当个‘好邻居’。”韩鹏辉说，三年来，青财园林在刘坡村承包土地发展苗木种植，还把公司重点推出的火龙果采摘园项目建在了刘坡村，先后带动了村里10余户贫困户实现家门口安置就业。遇到村里修建水利工程、疫情防控等大事时，韩鹏辉还带头捐款捐物，尽自己绵薄之力。

马晓峰告诉我们，企业来村里投资是好事，企业发展好了，村民跟着得实惠，这是互惠互利的事情。现如今的刘坡村，种植养殖和外出务工已成为村民主要收入来源，人均年收入达13500元，2019年底全村贫困户全部脱贫。

这几日，看着红彤彤的红心火龙果，韩鹏辉心里喜滋滋，又谋划起建设农业综合体的事。“我这有花有树有果，发展农村观光、采摘再合适不过了。不过这是件大事，接下来还得好好和‘好邻居’商量商量。”(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 李游利 卢明花 文/图)