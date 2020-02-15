第二批河南省依法行政示范单位名单出炉 洛阳这两家单位受表彰

近日，第二批河南省依法行政示范单位名单出炉，洛阳市应急管理局、栾川县城市管理局榜上有名。 近日，第二批河南省依法行政示范单位名单出炉，洛阳市应急管理局、栾川县城市管理局榜上有名。 近年，洛阳市各地各部门认真落实党中央、国务院关于推进依法行政、建设法治政府的决策部署，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，取得了明显成效，涌现出一大批先进典型。 此前，洛阳市人力资源社会保障局、洛阳市审计局、吉利区公安局、新安县地税局已获此殊荣。 下一步，洛阳市各地、各部门将以受表彰的单位为榜样，进一步加强法治政府建设，不断提升依法行政能力和水平,为加快推进洛阳副中心城市建设提供坚强法治保障。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 尚剑玲)