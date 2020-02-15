曝光！14家“多合一”场所存在火灾隐患

为有效预防“多合一”场所(指住宿与生产、储存、经营等一种或多种用途混合设置的场所)火灾事故发生，市消防救援支队近期针对此类场所开展消防安全隐患集中排查，现将存在安全隐患的14家单位进行曝光。

为有效预防“多合一”场所(指住宿与生产、储存、经营等一种或多种用途混合设置的场所)火灾事故发生，市消防救援支队近期针对此类场所开展消防安全隐患集中排查，现将存在安全隐患的14家单位进行曝光。 为有效预防“多合一”场所(指住宿与生产、储存、经营等一种或多种用途混合设置的场所)火灾事故发生，市消防救援支队近期针对此类场所开展消防安全隐患集中排查，现将存在安全隐患的14家单位进行曝光。 一、涧西区爱荣副食综合商店 隐患：营业场所内使用液化气罐，堆放杂物，线路老化。 二、西工区乔记鲜蛋商行 隐患：违规住人，使用液化气罐做饭。 三、瀍河区锁成安旧家具回收 隐患：店内使用液化气做饭，设置床铺住人。 四、洛龙区周海红胡辣汤馆 隐患：二楼设置床铺住人，一楼至二楼楼梯上堆放杂物。 五、高新区艺蒸香包子 隐患：店主留宿经营场所，疏散通道被杂物遮挡，私拉乱接电线、电线未穿阻燃管。 六、伊滨区庞村镇迎迎生活超市 隐患：超市二楼用火做饭。 七、吉利区云先美发厅 隐患：该场所二楼设置床铺两张，住宿区域与经营区域未进行有效防火分隔，部分线路私拉乱接。 八、偃师市大口镇大口材家家乐电器商行 隐患：住宿区域与经营区域未进行防火分隔，楼梯间内存在可燃物。 九、孟津县城关镇大华商贸城(孟津县津诚物业管理有限公司) 隐患：部分商户违规留宿超两人，部分商户使用液化气做饭。 十、伊川县智博水暖 隐患：违规住宿，违规使用液化气，室内安装铁楼梯。 十一、汝阳县上店镇玲珑商务酒店 隐患：一楼安全出口上方未安装指示标志，大厅消火栓箱内水带卡口缺失，二楼楼梯间线路未穿管保护。 十二、嵩县盛龙广告门市 隐患：违规住宿，违规使用液化气。 十三、栾川县轮胎修理门市 隐患：违规使用夹心为易燃可燃材料的彩钢板搭建住宿房间和厨房。 十四、洛宁县美大电器有限公司 隐患：违规住人。 (洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李靖媛)