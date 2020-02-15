洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

曝光！14家“多合一”场所存在火灾隐患
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-24 18:54

　　为有效预防“多合一”场所(指住宿与生产、储存、经营等一种或多种用途混合设置的场所)火灾事故发生，市消防救援支队近期针对此类场所开展消防安全隐患集中排查，现将存在安全隐患的14家单位进行曝光。

　　一、涧西区爱荣副食综合商店

　　隐患：营业场所内使用液化气罐，堆放杂物，线路老化。

　　二、西工区乔记鲜蛋商行

　　隐患：违规住人，使用液化气罐做饭。

　　三、瀍河区锁成安旧家具回收

　　隐患：店内使用液化气做饭，设置床铺住人。

　　四、洛龙区周海红胡辣汤馆

　　隐患：二楼设置床铺住人，一楼至二楼楼梯上堆放杂物。

　　五、高新区艺蒸香包子

　　隐患：店主留宿经营场所，疏散通道被杂物遮挡，私拉乱接电线、电线未穿阻燃管。

　　六、伊滨区庞村镇迎迎生活超市

　　隐患：超市二楼用火做饭。

　　七、吉利区云先美发厅

　　隐患：该场所二楼设置床铺两张，住宿区域与经营区域未进行有效防火分隔，部分线路私拉乱接。

　　八、偃师市大口镇大口材家家乐电器商行

　　隐患：住宿区域与经营区域未进行防火分隔，楼梯间内存在可燃物。

　　九、孟津县城关镇大华商贸城(孟津县津诚物业管理有限公司)

　　隐患：部分商户违规留宿超两人，部分商户使用液化气做饭。

　　十、伊川县智博水暖

　　隐患：违规住宿，违规使用液化气，室内安装铁楼梯。

　　十一、汝阳县上店镇玲珑商务酒店

　　隐患：一楼安全出口上方未安装指示标志，大厅消火栓箱内水带卡口缺失，二楼楼梯间线路未穿管保护。

　　十二、嵩县盛龙广告门市

　　隐患：违规住宿，违规使用液化气。

　　十三、栾川县轮胎修理门市

　　隐患：违规使用夹心为易燃可燃材料的彩钢板搭建住宿房间和厨房。

　　十四、洛宁县美大电器有限公司

　　隐患：违规住人。

　　(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李靖媛)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧东路提升改造等81项工程全部完工 唐...
  • 洛阳市将精心打造一批城市精神标识和...
  • 电音节火热来袭 引爆“古都夜八点”
  • 王琰君检查督导文明城市创建工作
  • 洛阳这个村，村干部开车不关窗
  • 101岁老人麻姣兰：早睡早起精神好 心...
  • 中国当代著名书法家、咱洛阳人的老乡...
  • 洛阳首届少儿篮球联赛开幕
  • 洛阳市委办公室理论学习中心组举行集...
  • 水文测报员测雨量、河水流速使用哪些...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛阳首次承办的全国性...
    地震体验室 快乐学知识
    洛阳首届少儿篮球联赛开幕
    洛宁：实现足球绿茵场...
    精彩热帖

    葡萄园里姐妹花

    秋意

    快乐的星期天

    晨练街头随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605