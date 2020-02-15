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事发新安！一辆大货车闹市区失控侧翻 救援人员断电救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-24 18:53

    “感谢参与施救的好心人！谢谢你们救下俺家的顶梁柱！”今日，大货车司机孙伟的妻子面对采访，多次说等丈夫痊愈后，一定到事发地感谢每一位施救的好心人。前一天中午，孙伟送货途中货车失控，滑行200多米后撞上路边高压线杆侧翻，他被困严重变形的驾驶室。

　　最早赶到事发现场的新安交警大队一中队中队长介剑波说，事发地位于老310国道与铁磁路交叉口处，该路口是一个丁字路口，南北走向的铁磁路有一段300多米长的坡道，路口周边沿街门面均是商铺，人流车流量较大。

　　“当时，我在店门口看到，那辆红色大货车沿铁磁路从南边冲下，司机不停地摁喇叭，随后大货车剐蹭到停在路边的多辆私家车，后又撞上老310国道路边的一根高压线杆和水泥护栏发生侧翻。”目击者吴女士说，大货车侧翻后车上装的石块撒了一地，好几家商铺的玻璃门被石块击碎，司机被困驾驶室。

　　事发后，磁涧镇政府相关负责人、磁涧派出所和新安交警大队一中队民警闻讯赶到现场，参与救援人数超过50人。“我们到场时，一些热心群众围在大货车驾驶室外试图救出司机，但被撞的高压线杆已嵌入变形驾驶室内，加上高压线带电，出于安全考虑，我们迅速疏散群众，并通知消防、电力等部门到场处置。”磁涧派出所所长伍天杰说，在等待专业救援人员到场前，他们在事发地周边设置了警戒区，疏导车辆安全有序通过事发路段。

　　很快，电力部门抢修人员赶到切断供电，消防员利用专业破拆工具将大货车司机救出。“除大货车司机外，另4名群众轻微擦伤，好在均无生命危险。”介剑波说，伤者被紧急送医后，交警部门又调集了大型吊车和拖车。经过救援人员近6个小时的处置，事发地周边道路恢复正常通行。

　　今日，记者从新安县交警大队获悉，事故民警初步调查询问肇事司机得知，事发前，肇事大货车满载一车石块，车辆行至事发路段时突发刹车失灵，继而引发了该事故。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 汤磊 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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