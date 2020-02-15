开展餐饮培训提升居民就业创业能力 洛阳这个社区弥漫着幸福的“烟火味儿”……

昨日，在洛阳市老城区西南隅街道办事处公园巷社区的党员饮食文化培训基地里，张科和10多位社区居民正围在一张厨桌前，学习酱香炒鸡、鱼香肉丝、浆面条等家常饭菜的做法，现场弥漫着幸福的“烟火味儿”。

昨日，在洛阳市老城区西南隅街道办事处公园巷社区的党员饮食文化培训基地里，张科和10多位社区居民正围在一张厨桌前，学习酱香炒鸡、鱼香肉丝、浆面条等家常饭菜的做法，现场弥漫着幸福的“烟火味儿”。

2018年8月，公园巷社区聘请辖区内“大厨”，开办培训班。当年年底，年近四十的张科报名参加。“一开始我也不会，经过培训，只要用心，就能学会。”如今的张科已在老城区义勇街开了一家小吃店，聊起一天的营业额，他含蓄地说，“挺满意的”。

张科的父亲张学义原本在老城区西大街开了一家果子油茶店，后由于种种原因歇业。于是，张科决定结束在外的漂泊生活，子承父业。“只卖果子油茶怎么能行？看到社区义务开展培训班，我就报名了。”张科说，从特色菜品到洛阳餐饮文化，他每堂课都学得很认真。

公园巷社区党总支书记张建利介绍，党员饮食文化培训基地采取“党建+餐饮+文化”方式，充分挖掘老城区传统饮食文化资源，整合名厨、名师及传承人手艺，对辖区群众进行饮食文化和厨艺技能培训，在提升社区居民生活品质的同时，也增强了社区居民的创业、就业能力。

这种“零距离”的教学方式，受到社区居民的欢迎，课堂上的每一位学员都受益匪浅。“老公、婆婆都说我的厨艺大有长进，回头我也打算开一个小吃摊儿。”祖籍湖南的社区居民季晓红说，通过参加社区党员饮食文化培训基地的课程，如今她不但会做许多家常菜，就连焦炸丸等洛阳特色美食也不在话下。

此外，公园巷社区还根据辖区居民的实际需求，组织党员志愿者成立了“创业帮”“就业帮”和“生活帮”，积极协助想要创业的居民找场地、办证件，还联系协调社区餐饮企业择优聘用无业学员。截至目前，公园巷社区党员饮食文化培训基地已开展常规培训班2期、老城传统特色小吃培训班15期，累计1000余人参与培训，多位社区居民成功走上创业之路。

学员成功创业后，还积极回报社会，让幸福的“烟火味儿”越飘越远。今年4月，张科和父亲来到社区党员饮食文化培训基地，主动将祖传的果子油茶制作技艺传授给大家，并承诺想创业的居民可随时到他的店里“实习”……

“群众的需求，就是我们工作的出发点和着力点。”西南隅街道党工委书记史洪涛表示，下一步，西南隅街道将继续依托党员饮食文化培训基地，高质量推进社区建设，切实回应群众需求，让幸福的“烟火味儿”越来越浓。

记者手记：

一桌桌饭菜散发出来的“烟火味儿”，寄托着公园巷社区居民对美好生活得向往与追求。在大家的共同努力下，这桌丰盛的“惠民大餐”，一定会越做越“香”；这股幸福的“烟火味儿”，一定会越来越“浓”。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 石智卫 文/图)