洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《见字如面》和洛阳观众见面 本土小剧场戏剧受到热捧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-24 17:37
 

　　23日晚上，在位于西工区影院街光华商厦负一楼的小型音乐厅里，一场名为《见字如面》的小剧场戏剧上演。两位演员用精湛的演技不仅撑起了两个小时的戏，也将观众带入过去40多年时光。这是一部洛阳人讲述的洛阳人自己的故事，同时作为话剧演出，为我市的“古都夜八点”增添一道文化大餐。

　　演出的两个小时中，时光倒流40年

　　在《见字如面》的演出现场，100多名观众，和两位主演一起沉浸在“从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人”的年代。

　　男主角方庆华与女主角文君两小无猜，他俩从上课偷传第一张小纸条开始，便鸿雁传书了半个世纪。写了一辈子的信，见了几次面，从上小学时的20世纪80年代到2020年的今天，他们用自己的故事串起了改革开放来的40年，演员演的是自己，也是每个中国人的悲欢离合，也许每个人都会在这部剧中，在时代的滚滚洪流中找到自己扮演的角色。

　　《见字如面》作为小剧场戏剧，演出时长有两个小时，两位演员撑起了整场戏，但在观看过程中，不仅不会觉得枯燥，反而被两位演员带入进那些逝水年华。在演出中间，不时响起观众的掌声，还有一些观众为演员坎坷的命运而落泪。

　　演出结束后，导演、演员和观众的互动中，有观众说道：“很久没有在洛阳见到这么精良的戏剧，本来舞台有些单调，但是进入剧情后，和演员一起流泪，一起痛彻心扉。”

　　饰演男主角方庆华的澜澎说，剧里的情节很多都是真实的，或者是演员的亲身经历，或者是从身边人那里听到的故事，作为一部原创现实主义作品，相信剧中的玻璃厂、西关等都会勾起洛阳人不少的回忆。

　　从北京回到家乡，他想为洛阳带来高水平的小剧场演出

　　导演韩涵讲出了创作这部小剧场戏剧的初衷。他是土生土长的洛阳人，2000年在中央戏剧学院导演系毕业后留在北京，一直从事戏剧的导演和编剧工作，现任职于中国爱心残疾人艺术团，担任总导演。

　　韩涵曾在2009年应著名剧作家邹静之邀请导演《我爱桃花》，并成为中国国家大剧院小剧场开幕剧目；在2011年建党90周年献礼剧目《白毛女》中担任导演，并在国家大剧院歌剧院演出……他还曾在多部影视剧中担任导演，并饰演角色。

　　“我是去年回到洛阳的。”韩涵说，当时因为照顾家人回到了阔别已久的故乡，回来后他就想用在外多年的经验和人脉，为家乡做点什么。经过和一群志同道合的朋友们的商量，他们最终决定改编百老汇长演不衰的经典剧目《情书》。虽然是改编，但是剧中从改革开放以来的各种大事一个不少，不同年代的流行歌曲贯穿整场剧，不仅让时光倒流40年，也让不同年代的观众都找到了属于自己的时代记忆。

　　2008年，韩涵在北京创建了“青藤社”，全称叫“青藤社戏剧影视工坊”，曾创作演出不少口碑与票房双赢的优秀剧目。韩涵从北京回到洛阳后，又成立了“青藤社神都戏剧工坊”，排演的首场小剧场戏剧是《桃花劫》，此次的《见字如面》是他在洛阳排演的第二场小剧场戏剧。

 

　　各种夜间文艺演出，添彩洛阳“夜经济”

　　“我很期待洛阳能有更多热爱戏剧的朋友们和我们一起，将戏剧这门高雅的艺术形式，在这片拥有人类古老文明的神都大地上绽放。”韩涵说出了他的心声，他正在和青藤社的演员们创作下一部戏剧，希望这些本土戏剧能够给观众带来美的享受和精神盛宴。

　　在洛阳幼儿师范学校任教的田茹，剧中饰演女主角文。作为我市戏剧家协会副秘书长，田茹说，这是她演出的青藤社的第二部小剧场戏剧，这些剧填补了洛阳小剧场戏剧的空白，也丰富了洛阳“夜消费”的品类。

　　如今，“古都夜八点”文旅消费活动已开展3个多月，随着这一文旅消费品牌愈加响亮，“夜经济”为洛阳经济社会发展按下“快进键”，各种类似《见字如面》这样的小剧场演出，也为“古都夜八点”增加一道文化大餐。

　　记者从市文化广电和旅游局了解到，目前我市的夜间文艺演出正在复苏中，例如在河洛剧院举行的“河洛百姓大舞台”活动，每周五、周六和周日准时上演，作为公益演出，为市民献上一道道戏曲盛宴，另外在洛邑古城六千剧院也上演各种文艺演出，在让大家一饱眼福的同时，也带来了精神和文化享受。（洛报融媒记者 李砺瑾 文/图
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧东路提升改造等81项工程全部完工 唐...
  • 洛阳市将精心打造一批城市精神标识和...
  • 电音节火热来袭 引爆“古都夜八点”
  • 王琰君检查督导文明城市创建工作
  • 洛阳这个村，村干部开车不关窗
  • 101岁老人麻姣兰：早睡早起精神好 心...
  • 中国当代著名书法家、咱洛阳人的老乡...
  • 洛阳首届少儿篮球联赛开幕
  • 洛阳市委办公室理论学习中心组举行集...
  • 水文测报员测雨量、河水流速使用哪些...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛阳首次承办的全国性...
    地震体验室 快乐学知识
    洛阳首届少儿篮球联赛开幕
    洛宁：实现足球绿茵场...
    精彩热帖

    葡萄园里姐妹花

    秋意

    快乐的星期天

    晨练街头随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605