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科技战疫 创新强国！2020年洛阳市科技活动周启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-24 15:22

　　今日，2020年洛阳市科技活动周暨科技政策集中宣讲活动在定鼎门广场举行。

　　今年科技活动周的主题为“科技战疫 创新强国”，活动将以科技战“疫”为重点，展示科学技术对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果；针对公众关注的科技热点，开展科普讲解、实验演示、示范传授等活动，普及基本科学知识和常用技术方法；加强农村科普资源和科普能力建设，传授实用技术方法，助力脱贫攻坚。

　　活动现场以展板展示、产品展示、宣传资料介绍等多种形式开展宣传活动，展示了我市在疫情防控应急科研攻关领域的新成果，介绍了科技、文化、卫生、环保、安全等方面的科普知识。

　　本次科技活动周活动将持续至8月30日。科技活动周期间，我市还将开展一系列丰富多彩的科普活动。

　　●科技类场馆科普活动

　　市科技馆于8月24日至25日举行2020年洛阳市青少年人工智能创新挑战赛，共设有机器人垃圾分类挑战赛、创意编程、人工智能普及赛、无人机等挑战项目。

　　●科技创新政策进园区活动

　　在洛龙区、新安县、偃师市等当地的科技园区开展12场科技政策宣传活动。

　　●科技特派员助力脱贫攻坚

　　省、市科技特派员围绕贫困地区的科技需求，深入田间地头，宣传农业科技政策，发布最新科技成果，精准服务“三农”发展、带动贫困人口增收。

　　●省、市科普基地科普活动

　　省级、市级科普基地围绕当地科技需求开展科普宣传活动。

　　此外，我市各县(市)区也将同步启动科技活动周，开展一系列贴近实际、贴近群众、贴近生活的群众性科普活动。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李娇/文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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