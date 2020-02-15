中国当代著名书法家、咱洛阳人的老乡张海发布新书了！

咱洛阳人的老乡，中国当代著名书法家张海出新书了。记者今日从洛阳市书法家协会了解到，8月23日，张海在郑州发布了自己的新书《厘米大千——张海系列丛书》，同时，他的新作品展在河南省美术院启动预展。

咱洛阳人的老乡，中国当代著名书法家张海出新书了。记者今日从洛阳市书法家协会了解到，8月23日，张海在郑州发布了自己的新书《厘米大千——张海系列丛书》，同时，他的新作品展在河南省美术院启动预展。

《厘米大千——张海系列丛书》由河南美术出版社出版发行，共12卷，分为三个部分：第一部分《厘米大千——张海书法精选》4卷，展示了张海不同时期的书法风貌和数十年来艰苦探索的足迹；第二部分《厘米大千——张海文丛》4卷，是张海历年来的理论文章和关于书法艺术本体、技法以及继承创新等问题的论述；第三部分《厘米大千——张海评论集》4卷，是历年来评论界对张海的跟踪研究，从各个方面立体开掘了张海书法探索创新的艺术价值和历史定位。

据介绍，新书名称中的“厘米大千”取意于张海著名的“一厘米”论。早年，他曾在一篇文章中写道：“一个跳高运动员，他的纪录是2.40米，我要破这个纪录，不是要求我跳4.80米，而是提高一厘米即可。书法同理，只要在继承传统的基础上有一点明显异于前人之处就算成功。因此我这数十年来，潜心于汉碑简牍之中，只想跳出这一厘米。”

“天道酬勤，力耕不欺——张海八十初度新作展”由中国文联、全国政协书画室、中国书法家协会、河南省委宣传部、河南省文联、郑州大学共同举办，展览分为8月23日至29日的预展和8月30日至9月7日的公展。（洛报融媒记者 刘嘉仪）