洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国当代著名书法家、咱洛阳人的老乡张海发布新书了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-24 11:42

　　咱洛阳人的老乡，中国当代著名书法家张海出新书了。记者今日从洛阳市书法家协会了解到，8月23日，张海在郑州发布了自己的新书《厘米大千——张海系列丛书》，同时，他的新作品展在河南省美术院启动预展。

　　《厘米大千——张海系列丛书》由河南美术出版社出版发行，共12卷，分为三个部分：第一部分《厘米大千——张海书法精选》4卷，展示了张海不同时期的书法风貌和数十年来艰苦探索的足迹；第二部分《厘米大千——张海文丛》4卷，是张海历年来的理论文章和关于书法艺术本体、技法以及继承创新等问题的论述；第三部分《厘米大千——张海评论集》4卷，是历年来评论界对张海的跟踪研究，从各个方面立体开掘了张海书法探索创新的艺术价值和历史定位。

　　据介绍，新书名称中的“厘米大千”取意于张海著名的“一厘米”论。早年，他曾在一篇文章中写道：“一个跳高运动员，他的纪录是2.40米，我要破这个纪录，不是要求我跳4.80米，而是提高一厘米即可。书法同理，只要在继承传统的基础上有一点明显异于前人之处就算成功。因此我这数十年来，潜心于汉碑简牍之中，只想跳出这一厘米。”

　　“天道酬勤，力耕不欺——张海八十初度新作展”由中国文联、全国政协书画室、中国书法家协会、河南省委宣传部、河南省文联、郑州大学共同举办，展览分为8月23日至29日的预展和8月30日至9月7日的公展。（洛报融媒记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳翠云峰立交加紧建设 力争年底前建...
  • 涧东路提升改造等81项工程全部完工 唐...
  • 全部拆除！洛阳城市区拆除亭棚1117个 ...
  • 洛阳交警部门严查违停电动四轮
  • 洛阳市将精心打造一批城市精神标识和...
  • 电音节火热来袭 引爆“古都夜八点”
  • 王琰君检查督导文明城市创建工作
  • 洛阳这个村，村干部开车不关窗
  • 101岁老人麻姣兰：早睡早起精神好 心...
  • 洛阳市委办公室理论学习中心组举行集...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛阳首次承办的全国性...
    地震体验室 快乐学知识
    洛阳翠云峰立交加紧建...
    洛阳交警部门严查违停...
    精彩热帖

    葡萄园里姐妹花

    秋意

    快乐的星期天

    晨练街头随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605