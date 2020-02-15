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洛阳市委办公室理论学习中心组举行集体学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-24 08:42

　　日前，市委办公室理论学习中心组举行集体学习，认真学习领会《习近平谈治国理政》第三卷有关内容，深入学习贯彻市委十一届十三次全会精神，部署相关工作。

　　会议强调，《习近平谈治国理政》第三卷生动记录了自党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国人民立足“两个大局”、推进“两个革命”、全面建成小康社会的伟大实践，连同第一卷、第二卷，是学习习近平新时代中国特色社会主义思想最权威最系统最鲜活的原著。市委办公室作为政治机关、中枢机关，必须在全市示范带动，先学一步、学深一层。要把学好用好《习近平谈治国理政》第三卷与加快推进副中心城市建设实践结合起来，与“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动结合起来，与干好本职工作结合起来，用心感悟贯穿其中的马克思主义立场观点方法，真正学深悟透、融会贯通。要把学习成果转化为提升“三服务”质量的思路举措和实际成效，充分发挥参谋服务、统筹协调、督导落实、综合保障等职能作用，持续深入抓好市委全会精神贯彻落实，确保市委各项决策部署落地生根。

　　市委常委、秘书长王敬林参加会议。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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