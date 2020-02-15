水文测报员测雨量、河水流速使用哪些工具？记者带您来看

工欲善其事，必先利其器。医生需借助听诊器、B超等医疗器械对病人进行诊疗；人称“江河郎中”的水文测报员测雨量、河水流速等，离不开传统及现代智能设备。

工欲善其事，必先利其器。医生需借助听诊器、B超等医疗器械对病人进行诊疗；人称“江河郎中”的水文测报员测雨量、河水流速等，离不开传统及现代智能设备。今天，记者就带您来看看我市水文测报工作中的常用工具，了解一下这些小东西是如何在汛期测算水文数据以保障平安的。

遥测雨雪量计

遥测雨雪量计

河流水位、流量等与降水量关系密切。最初，测雨量全凭水文测报员人工测量，通过肉眼观察；后来有了自记雨量计，可以自动记录雨量；现在的遥测雨雪量计不仅可以自动记录降雨量，还可以将数据远程传输至后台系统。

遥测雨雪量计在下雪的时候，内部的加热装置可以将积雪融化，从而测降雪量。它之所以能实现自动计量及传输，主要是因为其内置翻斗、水位传感器等装置，降水量每增加0.2毫米翻斗翻转一次，相关数据就可以通过发射器进行回传。

为了保证数据精准，目前水文测报员会在遥测雨量数据的基础上，综合参考人工雨量计和自记雨量计的数据，从而确定最接近实际降水量的数据。

蒸发皿

蒸发皿

在河流水文数据中，蒸发量是一个重要指标。如何计算河流每日的蒸发水量呢？靠的就是您看到的这个大圆盘——蒸发皿。它是模拟河流蒸发条件建立的，工作人员通过每日定时观测蒸发池的水位变化，就可以推算出来河流每日蒸发情况。

泥沙分析仪

泥沙分析仪

河流一年中最大含沙量出现在汛期，最小含沙量出现在枯水期。前几天，故县水库泄洪，洛河下游的泥沙含量增加。此外，河流含沙量也与流域植被覆盖情况密切相关。

如何对河流含沙量进行测算？靠的就是您看到的这个机器——泥沙分析仪。水文测报员取样后，利用该仪器就可以得知样品泥沙含量及粒径大小。

自动墒情监测仪

自动墒情监测仪

对于水文测报员来说，雨下少了怕旱，下多了则怕涝。过去，土壤墒情仅凭工作人员经验大致判断；现在，依靠自动墒情监测仪，工作人员就可以及时了解详细、精准的土壤温度、湿度等数据。

该仪器通常采用分层设点的观测方式，地面配置一个观测点，地下土壤每隔10厘米配置一个观测点，可连续测量不同土层的温度、湿度。仪器内置的传感器还可将相关数据传输至后台系统。该仪器的电力来源是设备上方的太阳能电池板。

铅鱼

铅鱼

这个红白条纹相间的家伙，有着形似鱼的流线型身材，通常由金属铅或铅铁混合铸成，因而得名铅鱼。流线型的身材可以减小水阻，笨重的身体则可让它在水中稳定，不被水流冲来冲去。铅鱼作为水文缆道测流设备中的一部分，最重要的使命就是牢牢固定好流速仪。当工作人员操控水文缆道自动测控台时，铅鱼就可以沿着既定缆道，到达设定的测速垂线，带领流速仪下沉到指定位置。

平时大部分时间，铅鱼都“生活”在陆地上。每当暴雨来袭，水势上涨时，缆道测流就要增加频次，铅鱼就逆流下沉，助流速仪测量河水流速。

遥控测量船

遥控测量船

铅鱼测流优势明显，但只适用于缆道测流，机动性差。在船和缆绳无法到达的水面，遥控测量船就可派上大用场。

别看遥控测量船个头不大，但身价不低。要在汛期汹涌的洪水中测流，遥控测量船本身要有足够的动力前进，同时，还得抵挡水流的冲击，最重要的是为了保证测流数据精准，它还不能对水流有大的扰动。

测流依靠的是遥控测量船船身上搭载的声学多普勒流速剖面仪(ADCP)。遥控测量船一旦行驶到固定点，船上的设备就会自动将所有数据传输到岸边的电脑后台系统。与其他传统测流方式相比，这一测流方式，在测量效率、精度等方面都有明显提升。

从人工测报到现在普遍使用的遥测技术，水文测报装备不断升级，我市水文测报服务水平也有明显提升。但对数据的分析应用、对设备的操作维护，仍然要靠那些在一线工作的水文测报员。(记者 郭飞飞 通讯员 邢杰炜 文/图)