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洛阳这个村，村干部开车不关窗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-24 08:43

　　昨日，记者在栾川县白土镇马庵村看到，村干部开车在村里行驶，总是开着车窗，行驶很慢，还不时与村民打招呼。跟村民交谈得知：村干部开车在村里行驶，从来不关车窗。

　　“这是俺村不成文的规定。”马庵村文书杨红波证实了此事，他说，这是村党支部的倡议，如今已经成为大家的习惯。

　　之前，马庵村在距离白土镇镇区10多公里的深山里，面积14平方公里，平均海拔1300米以上，全村只有150余户500多口人，是出了名的穷村。自2006年起，马庵村响应整村易地扶贫搬迁号召，历时6年，分3批搬到了镇上的新社区。

　　搬出深山，目的是过上好日子。“村里要发展，密切党群、干群关系很重要，这样才能拧成一股绳。”马庵村党支部书记牛鸿儒说，只有拉近和群众之间的距离，才能汇聚起磅礴的发展力量。

　　让党群、干群关系更融洽，马庵村党支部把突破口放在了“服务”二字上，坚持村民有求，支部必应。

　　有一年，村民韩家同生病住院，出院结算时发现自己无法用新农合报销费用，就把此事告诉了牛鸿儒。牛鸿儒一天之内打了47个电话，找到了问题症结所在，最终让韩家同的医疗费得以报销。

　　在牛鸿儒的影响下，马庵村的党员干部为民服务意识不断增强。这些年，村里通过流转土地、发展核桃种植、引进电子加工厂、开办就业培训班等措施，使得村民的增收渠道越来越宽，腰包越来越鼓，不少人还买了小轿车。

　　小轿车多了，问题也随之而来。有人钻进车内，轻踩油门，呼啸而过，往日里见面打声招呼问声好的情形少了许多。有村民议论：“日子好了，关系远了。”

　　党员干部身上有没有这样的问题？“我们要带头摈弃这样的陋习，不能让群众戳咱的脊梁骨。”牛鸿儒说，在一次会议上，他号召党员干部开车在村里行驶，要慢行、开窗、问好。

　　“以前咱都是这么做的，现在开车照样能做到。”杨红波说，一声问候，能让彼此笑逐颜开，党群、干群关系自然也就更加密切。

　　“遇见老人喊声叔、叫声婶，让人心里热乎。”村民杨进县说，村里的党员干部开车路过，打声招呼问声好，让大家觉得党员也在群众中、干部也是自己人。

　　如今，在马庵村，村干部开车不关窗已然成为一道亮丽风景线。(记者 李三旺 通讯员 侯豫炯 罗代彬)

　　记者手记

　　密切党群、干群关系，保持同人民群众的血肉联系，始终是我们党立于不败之地的根基。一扇不关的车窗，能增进党群、干群之间的感情，也能成为党群、干群密切关系的桥梁和纽带。“慢行、开窗、问好”，是一件再简单不过的事，却能让群众笑逐颜开、心中温暖。让我们为马庵村的“开车不关窗”点赞。 (李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩]
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