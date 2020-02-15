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电音节火热来袭 引爆“古都夜八点”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-24 08:34
电音节闪耀古都夜空

　　强大的DJ阵容、魔幻的巨型舞台、震撼的视听享受……8月22日至23日，在老城区天心文化产业园内，“古都夜八点 古都新生活 IMF live 电音节”为热爱生活、热爱音乐的潮人和电音狂热粉带来了一场纯粹的电音盛宴。电音文化与古都文化的碰撞，引爆了洛阳的夜生活。

　　22日16时30分，随着DJ Boat的炫音奏响，电音节正式开始，激情澎湃的电音旋律、耳熟能详的流行歌曲，一次次引爆现场。观众随着节拍激动地欢呼，现场气氛火爆。

　　“电音节很‘嗨’，咱洛阳的夜生活越来越潮了！”市民王小龙和朋友慕名而来，迅速被现场气氛感染，尽情地徜徉在音乐的海洋。

　　“印象中洛阳一直是古都的形象，没想到今天的洛阳有着独特的青春活力，这次过来刷新了我对洛阳的认识。”来洛旅游的平顶山市民于慧慧“偶遇”电音节，与众多年轻人一道在音浪中感受“古今辉映、诗和远方”的洛阳。

　　近年，老城区立足于厚重的隋唐文化底蕴，通过创新夜游产品打响“古都夜八点”文旅消费品牌，多项特色主题活动和多个夜间文旅消费集聚地让文旅资源串珠成链。

　　此次电音节由老城区委、区政府主办，活动历时两天，共吸引超万名音乐爱好者参与，有效地拉动了周边旅游文化及产业发展，丰富了市民的文化生活。(记者 李冰 通讯员 石智卫/文 记者 张光辉/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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