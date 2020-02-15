2020年度“社科专家县区行”活动走进嵩县 “支招”乡村振兴

由市委宣传部、市社科联共同组织的2020年度“社科专家县区行”活动21日走进嵩县。

由市委宣传部、市社科联共同组织的2020年度“社科专家县区行”活动21日走进嵩县。

今年的活动聚焦我市乡村振兴领域，组织社科理论界专家学者深入乡村、深入基层深度调研，问需于民、问计于民，努力推出一批紧贴当前发展实际的优秀调研成果，为市委、市政府科学决策提供参考。

当日，来自全市的近20位社科专家学者带着乡村振兴课题，先后走进嵩县黄庄乡三合村、饭坡镇沙坡村、田湖镇程村，实地查看当地脱贫攻坚、文旅融合、沟域经济发展等情况，察实情、听意见，收集来自基层的鲜活素材。

“眼下，我们正推进三合村研学基地建设，欢迎各位专家多提宝贵意见。”听了三合村党支部副书记冯亚珂的汇报，专家学者纷纷把脉问诊，开出“良方”。

位于陆浑湖畔的嵩县饭坡镇沙坡村，过去沙土满坡，贫穷落后；如今满坡核桃绿树成荫，林下种药、养鸡、养猪，一举脱贫。该村还大力实施村庄绿化，确保全村四季常青、三季有花，全村绿化率超过80%。

良好的森林植被、崭新的村貌，使沙坡村成为远近闻名的旅游地和“网红打卡地”，村里已配套建设停车场、旅游公厕和游客集散中心，并按照生态旅游民俗标准对中心区农宅外立面、仿古门楼及围墙进行改造，打造小微景观。沙坡村的发展模式让社科专家学者纷纷点赞，大家边走边议，细雨中竟忘了撑伞……

一路走、一路看、一路思、一路议……返程时，暮色已至。“我市正抢抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇，我们要多深入基层，围绕副中心城市建设，把思考融入实际发展中。”在车上，参加调研的专家学者已开始约定下一次调研的时间……(记者 智慧 实习生 王奕菲)