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洛阳今天阴天转多云 气温22℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-24 08:11

　　盼望着，盼望着，伏天终于要结束了。今天是本年度伏天的最后一天，任凭天气如何倔强，也掀不起什么热浪。

　　今年的伏天可谓超长“待机”，足足有40天，不过威力大打折扣，高温天屈指可数。

　　伏天过后，我国很多地方都会迎来秋老虎，继续热一段时间。秋老虎是指出伏后气温回升到35℃以上的天气，一般出现在每年的8月至9月。秋老虎出现的原因是南退后的副热带高压回归，形成连日日射强烈的高温天气，特征是早晚清凉、午后高温。今年的秋老虎会影响到洛阳吗？从本周天气情况来看，暂时不会。

　　据气象资料分析，本周洛阳气温较前期有所回升，25日到26日，受高空冷槽影响，洛阳局地有雷阵雨并伴有短时强对流天气。具体预报如下。

　　今天：阴天转多云，偏西风3级到4级，气温22℃到29℃。

　　25日到26日(周二到周三)：晴天间多云，局地有雷阵雨并伴有短时强对流天气，气温21℃到32℃。

　　27日(周四)：晴天间多云，气温22℃到33℃。

　　28日(周五)：晴天到多云，气温23℃到32℃。

　　29日(周六)：多云，气温23℃到31℃。

　　30日(周日)：多云到阴天转小雨，气温23℃到30℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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