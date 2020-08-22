“小浪底水库水位下降，滩涂惊现《龙图腾》。”昨日夜间，四川广播电视台抖音账号“四川观察”发布一张照片“引爆”网络。

“小浪底水库水位下降，滩涂惊现《龙图腾》。”昨日夜间，四川广播电视台抖音账号“四川观察”发布一张照片“引爆”网络。

(抖音截图)

照片显示，小浪底河床出现一幅龙形图案，龙首、龙角、龙身和龙爪清晰可见，这条“龙”气势威武、活灵活现。截止洛报融媒记者发稿，该条抖音已引来77万余人点赞，并引起网友转载和热议：

“神奇！大自然的力量太强大”“太像了吧，赶紧许愿”“第一次见这么生动的龙形图案”……

“龙图腾”究竟是如何出现的？洛报融媒记者联系到豫西黄河河务局的工作人员了解情况。

“只要库区水位下降，小浪底库区河床就会出现这种图案。”工作人员解释，每年汛期，小浪底腾库迎汛，库区水位下降，河床露出水面。在上游来水和河床内水渗出等因素影响，小颗粒砂土被水冲走，河床上就形成了一条条沟壑，从空中俯瞰，犹如千奇百怪的图案，但这种情况只有在泥砂淤积较多的河床才会出现。