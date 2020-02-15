今日处暑 洛阳最高气温25℃

洛阳今天阴天到多云，部分地区有分散性阵雨，偏南风3级左右，气温19℃到25℃；明天多云到阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温20℃到30℃。

今天，我们迎来处暑节气，它是二十四节气中的第十四个节气，也是秋季的第二个节气。“处”有躲藏、终止的意思，《月令七十二候集解》中说：“处，去也，暑气至此而止矣。”处暑可以理解为出暑，表示暑天即将结束。

处暑还是一个代表天气从炎热到寒冷过渡的节气，昼夜温差逐渐拉大，农谚“处暑天不暑，炎热在中午”就是这个意思。在我国北方，处暑会带来大风和秋雨，南方则酷暑犹存，也就是我们常说的“秋老虎”。

昨天，中国天气网发布了一份“全国出暑地图”，可以用一句话概括：北方大部暑热退场，江南地区酷暑犹存。具体到河南情况略有不同，即北部告别暑热，南部暑意渐消。

处暑的到来，并不代表天气会立即凉快起来，此时仍处于气象学意义上的夏季范畴，有句话叫“处暑十八盆”，说的是处暑后还要再洗18次澡，天气才会渐渐变凉。洛阳市气象台预测，下周洛阳多晴天，从周一到周五，最高气温都将超过30℃，其中周二、周三的最高气温为34℃，只差1℃就达到35℃的高温天气标准。不过，这种热已不再是酷热和湿热，中午前后感觉明显，其他时段还是比较凉快的。

这个双休日，洛阳的天气比较适合出游，根据最新的气象资料分析，受副高边缘西南气流影响。预计洛阳今天阴天到多云，部分地区有分散性阵雨，偏南风3级左右，气温19℃到25℃；明天多云到阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温20℃到30℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）