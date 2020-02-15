无证驾驶被交警扣车 男子借酒壮胆砸门“偷车”

众所周知，违法车辆被警方依法查扣后，当事人应按照法定程序接受处理，但新安县一名男子竟深夜跑到停车场砸坏门锁，欲将车私自开走。昨日，记者从新安县公安局获悉，该男子被行政拘留7日、罚款200元。

众所周知，违法车辆被警方依法查扣后，当事人应按照法定程序接受处理，但新安县一名男子竟深夜跑到停车场砸坏门锁，欲将车私自开走。昨日，记者从新安县公安局获悉，该男子被行政拘留7日、罚款200元。

近日，新安县公安局交警大队民警在执勤期间，发现一辆白色越野车的驾驶员张某系无证驾驶。“我们现场查询得知，今年6月21日，张某曾因醉酒驾驶被吊销驾驶证。随后，我们按流程进行处置，将他驾驶的车扣押至涉案车辆停车场。”民警说，两天后，张某到交警大队要车，民警告诉他处理程序尚未结束，暂时不能放车，希望他耐心等待。

没想到，张某并没有死心，当晚，他小酌几杯后借酒壮胆，自带锤子赶到涉案车辆停车场，趁管理人员熟睡挥锤砸开停车场大门。“张某启动车子准备离开时，被停车场管理人员拦下，随后被扭送到辖区新城派出所。”民警说。

在派出所，张某自称着急用车，一时情急想出砸门“偷车”的招儿。根据张某的违法行为，警方对其处以行政拘留7日、罚款200元的处罚。（ 记者 郭学锋 通讯员 汤磊）