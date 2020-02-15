男子自学建赌博网站 冒充女性招徕参赌人员

高新区一名男子沾染赌博恶习后总输钱，他索性在网上自学，建立自己的赌博网站，而且“生意”做得风生水起。日前，警方根据线索将其窝点一锅端。

高新区一名男子沾染赌博恶习后总输钱，他索性在网上自学，建立自己的赌博网站，而且“生意”做得风生水起。日前，警方根据线索将其窝点一锅端。

近日，高新派出所接到上级公安机关通知，警方在工作中发现某涉赌网站以时时彩票方式运行，下设极速赛车、三分彩等游戏开展网络赌博，并时常在网上组织人员赌博。公安机关多部门联合研判，锁定高新区一名赵姓男子。

民警经过大量摸排、侦查，最终确定赵某的窝点位于西工区一个小区内。日前，办案民警对该窝点进行突击查处，一举将赵某、宋某(女)抓获，当场扣押电脑、手机等作案设备十余台(部)，银行卡数张。

民警说，赵某到案后称，他在2016年接触赌博，参赌期间赢少输多。为靠赌博赚更多钱，他决定自己建一个赌博网站，这样既能招徕其他赌博人员赚服务费，还能供自己赌博，“可谓一箭双雕”。就这样，赵某开始通过QQ群学习建赌博网站，并从境外购买相关设备。

去年3月，赵某建成了第一个赌博网站，没想到，很快就有人充值在该平台上参与赌博。为了能让更多人在平台上充值赌博，赵某找到年轻女子宋某帮忙管理网站，他自己则冒充女性在网络交友平台上寻找目标。“朋友圈的招赌图片都是从网上下载的，如果有人不相信我，我就让宋某和对方通话，这样能打消对方顾虑。”赵某说。

尝到甜头后，赵某又陆续建了两个赌博网站，他既是网站的负责人，也是网站的维护人员。民警说，根据赵某的供述，他们分赴陕西、广东、福建、浙江等地抓获了10余名参赌人员。

目前，赵某、宋某已被警方刑事拘留，案件在进一步办理中。(记者 郭学锋)