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洛阳一线防汛工作者 坚守在风雨中的人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-22 10:04

　　面对洪水挑战，千千万万的一线防汛工作者，共同编织起了守护江河安澜的防护网，工作看似平凡，却是迎风而上、冒雨前行的逆行者。今天，记者将带您走近这些一线防汛工作者。

陈红霞

　　天气预报员陈红霞

　　洞察风云变化捕捉云雨动向

　　今年55岁的陈红霞是市气象台的资深预报专家。1987年，她从大学毕业后就从事天气预报工作。她说：“对我们来说，一次天气过程就是一场战斗。”

　　市气象台值班室全年365天24小时有人值守，汛期实行双人24小时值班制，一旦出现天气过程，相关业务人员全部上岗，时刻紧盯各类气象数据和图表。陈红霞说：“洛阳地形复杂，汛期天气多变，强对流天气多发，气象服务至关重要。各类气象灾害预警信息就是全市防灾减灾工作的‘消息树’和‘发令枪’。”

　　每次降雨过程，天气预报员都做了大量工作。以19日、20日的强降雨为例，前期市气象台技术人员通过研判、会商，提前于18日上午发出了重要天气报告。“主要降水过程集中在19日下午到20日，过程总降水量在20毫米到60毫米。”简单的几句话，是天气预报员对数千万个数据分析的结果。

　　降雨过程中，天气预报员还要实时监测雷达回波演变和各站点实况雨量、关注天气系统的变化情况、对预报进行及时修正、及时发布各类预警信息。降雨结束，还要进行分析、总结。

　　天气预报员就是这样一群人，洞察风云变化，捕捉云雨动向，让我们在汛期与洪水的较量中，抢得先机。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖 文/图）

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[ 责任编辑：崔利利]
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