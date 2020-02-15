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一部胶片纪录片 带读者“穿越”时空
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-22 09:56

张建洛在放映电影

       日前，本报联合洛八办举办了“光影旋律里的抗战故事”首场线下观影活动，50余名读者一起观看了胶片纪录片《延安岁月》，回望党中央在延安期间领导中国人民抗日救亡的峥嵘岁月。

　　一部胶片纪录片，带读者“穿越”时空

　　20日上午下着大雨，读者的观影热情丝毫不减。活动开始前，就有不少读者早早来到洛八办，先参观了这里的抗战专题展览。

　　为了让读者体验原汁原味的胶片电影，洛阳百年留声博物馆馆长张建洛特意拿出了珍藏的胶片，并提前一天对两台16毫米电影放映机进行了维护。

　　张建洛介绍，这次活动播放的纪录片《延安岁月》是由原中央新闻纪录电影制片厂拍摄制作的，这部片子以红军会师陕北、瓦窑堡会议、整风运动、开办大学、开发南泥湾等重要事件为主线，讲述了党中央在延安期间领导中国人民抗日救亡的峥嵘岁月。

　　在这部纪录片中，不仅出现了大量由当时的国际友人拍摄的珍贵影像，还能听到不少抗战英雄的真人讲述，更加真实地再现了那段历史。

　　当天10时许，活动开始，放映室灯光熄灭，伴着电影机放映机“咔咔”的工作声，大家一起“穿越”时空，抵达了革命圣地——延安。

　　90岁高龄的抗美援朝老兵参与观影活动

　　在参与活动的读者中，既有90岁高龄的老人，也有30岁出头的年轻人。

　　90岁的老人叫谭树琦，他参加过抗美援朝战争。1950年，还在上学的谭树琦在母亲的鼓励下，与表哥许桌一同报名，成为一名光荣的中国人民志愿军，奉命开赴朝鲜战场，与朝鲜人民军并肩作战。战火纷飞的年代，他们抗美援朝、保家卫国，不幸的是，炮弹夺去了许桌年轻的生命。

　　“抗战期间，日本鬼子打到了我的老家商丘市夏邑县，之后共产党军队来了，很快就把日本鬼子给打跑了。”谭树琦说，作为一名战争亲历者，他深知和平来之不易，而强盛的祖国永远是老百姓最坚实的后盾。

　　谭树琦的老伴儿告诉记者，他们老两口是看了《洛阳晚报》的活动预告后，报名参与此次活动的。得知能到现场观影，谭树琦非常激动，一大早便拉着她往活动现场赶。

　　参加观影活动的还有历史老师张建山，他特意请了半天假。“纪录片里有课本里没提到的历史细节，我必须过来看看，这样才能更好地教给学生。”张建山说。

　　现场还有不少来自瀍河区人民法院的党员，该院党组成员、纪检组长郑春燕说：“看完纪录片后，我深刻感受到和平的珍贵，希望祖国变得越来越强大，也希望晚报以后组织更多有意义的活动。”

　　第二场线下观影活动将在9月3日举办

　　“观看纪录片，既是对抗战历史的铭记，又是对抗战精神的传承。”活动结束后，洛八办纪念馆馆长赵光付告诉记者，9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日，这一天，该馆将隆重举办“铭记——洛阳抗战记忆图片展”，讲述洛阳人民在中国共产党领导下的抗战故事。

　　此外，“光影旋律里的抗战故事”第二场线下观影活动也将在9月3日在洛八办纪念馆举办，请广大读者关注本报报道，积极报名参与。

　　若您认识有故事的老兵，或者想观看哪部革命题材老电影，均可拨打本报热线电话66778866或18103886377告诉我们。我们会用文字记录鲜活的英雄人物，用老电影带您重温峥嵘岁月。(记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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