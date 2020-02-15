81岁老人步行十几里到县城卖野菜 一双双温暖的手伸向他

这两天，不少人联系郭新峰，了解王冬香老人的近况。今年81岁的王冬香是嵩县的一名五保户，政府每年给予老人资金等方面的资助，可老人比较要强，常步行十几里地到县城卖野菜。一些人得知情况后，自发购买野菜或捐款，当地一家医院得知老人的眼睛有疾病，还免费为他做手术。

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老人在卖菜 （受访者供图）

这两天，不少人联系郭新峰，了解王冬香老人的近况。今年81岁的王冬香是嵩县的一名五保户，政府每年给予老人资金等方面的资助，可老人比较要强，常步行十几里地到县城卖野菜。一些人得知情况后，自发购买野菜或捐款，当地一家医院得知老人的眼睛有疾病，还免费为他做手术。

看老人摆摊卖野菜不容易，大家纷纷伸出援手

郭新峰家住嵩县县城，近日，他路过嵩州路与迎宾街交叉口，路边一位摆摊卖菜的老人引起了他的注意。老人驼背，看起来有七八十岁，他跟前地上铺着塑料布，上面摆放着捆好的野菜。

“大爷，您多大年纪了？还出来卖菜？”郭新峰凑近问，老人乐呵呵地说，他今年81岁，主要是出来耍。郭新峰与老人交谈得知，老人叫王冬香，嵩县纸房镇石坡村人，无儿无女，这些野菜是老人从野外采摘的，也没带秤，卖菜全凭大家心意给钱。

就在两人交谈时，一些爱心群众停下来，10元、20元地塞给老人，拿走一小把野菜甚至不要菜。当天比较热，老人还没吃午饭，郭新峰看老人不容易，掏出100元给老人，让他回去休息，老人执意不肯回去。

郭新峰电话联系该村党支部书记得知，王冬香是村里的贫困户、五保户，每年都享受政府补助，各项加起来有六七千元，村里给老人安排有安置房，老人要强，常到县城卖野菜。

他将此事发到网上，引起更多爱心人士关注

“老人的视力有问题，稍远一点就看不清楚。”郭新峰说，他恰好认识嵩县人民医院眼科医生安利娜，遂与对方联系，安利娜让他带着老人到医院。

安利娜告诉记者，经检查，王冬香双眼患有翼状胬(nǔ)肉，瞳孔几乎被“余肉”占据，双眼像蒙着一层布，因此看不清东西。经过手术治疗，老人的视力大为改善。此次手术治疗费用约3000元，按照政策老人能报销绝大部分，安利娜在征得医院领导同意后，给老人免除了自费部分。此外，老人还患有白内障，安利娜已与他约好，一个月后免费为其做手术，根治其眼睛疾病。

郭新峰将王冬香的事情发到微信朋友圈，没想到引起更多人关注。常做公益的嵩县一瓷砖店负责人于美丽上门，为老人捐款1000元，一牙科诊所牙医陈孟光得知老人的牙齿掉光，平时只能吃面条等，联系郭新峰愿为老人免费安一套假牙。

老人一直念叨大家的好，邻居替老人向大家致谢

王冬香的邻居张献芳说，老人年轻时住在山里，山区贫困闭塞，老人没有结婚，后来迁至他家附近。

随着王冬香年纪越来越大，张献芳与村干部曾安排老人到养老院住，老人嫌不自由，不愿意去。前几年，村干部将包括王冬香在内的四五名五保户，集中安排在安置房里，安置房离张献芳家不远，老人常到他家吃饭。张献芳说，老人采摘野菜到县城卖，一是为了逛逛，二是想靠自己的双手吃饭。

日前，张献芳去看望王冬香，老人一直念叨着郭新峰等热心人的好。“这次多亏郭新峰等人帮忙。”张献芳说，他替老人向大家表示感谢。(记者 魏巍)