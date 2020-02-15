即日起，洛阳将严惩这些交通违法行为......

昨日，记者从市公安局获悉，为切实加强城市区交通秩序管理，全力做好2020年度全国文明城市复检迎检工作，自即日起至9月30日，在全市范围内开展交通秩序整治攻坚行动。

昨日，记者从市公安局获悉，为切实加强城市区交通秩序管理，全力做好2020年度全国文明城市复检迎检工作，自即日起至9月30日，在全市范围内开展交通秩序整治攻坚行动。 昨日，记者从市公安局获悉，为切实加强城市区交通秩序管理，全力做好2020年度全国文明城市复检迎检工作，自即日起至9月30日，在全市范围内开展交通秩序整治攻坚行动。 此次交通秩序整治攻坚行动将围绕市区40个重点路口、29条主次干道及车站、商场等周边道路展开，重点整治行人非机动车闯红灯、逆行、翻越隔离护栏、散发小广告，以及机动车闯红灯、逆行、违法停车、不礼让斑马线等影响城市交通秩序的交通违法行为。 市交警部门是本次整治攻坚行动的主力军，同时，特警支队也将抽调专门警力加强到重点路口，在早晚交通高峰期间配合交警开展违法治理工作。 自即日起，交警等部门将重点对这些交通违法行为进行查处： 对于行人、共享单车等非机动车闯红灯、越线停车等交通违法，警方将实行严格现场处罚，特别是将对高峰期带头闯红灯的从重从严处罚。 对于机动车闯红灯、违法停车及不礼让斑马线等交通违法行为，警方将通过执勤警力巡逻发现、监控设备和电子警察巡逻抓拍相结合的方式予以查处，现场张贴违停告知单和拖车拖离相结合，加大查处力度。 警方还将发动社会力量积极举报交通违法行为，利用“河洛人人拍”手机App，参与交通违法有奖举报工作。 对于处罚的违法当事人，警方将实行每周汇总抄告和曝光，将能查实单位的违法人员向市文明办抄告，与所在单位的文明单位创建关联；对没有工作单位的违法人员，将以所在区、办事处、社区分类整理，在媒体曝光。(记者 郭秩铭 通讯员 姜东)