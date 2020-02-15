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杜绝浪费，有“招数”还要有“制度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-22 09:34

　　最近，我市一家餐饮连锁企业推出一项奖励举措：凡是践行“光盘行动”的客人，都能得到一张10元甜品兑换券。面额虽不大，却能让杜绝“舌尖上的浪费”者有福利，从而鼓励更多人增强节约意识，这种做法值得点赞。

　　无独有偶，近日湖南一食堂“退餐超125克罚1元”登上微博热搜。这家食堂以“浪费就要受罚”的方式提醒就餐者杜绝浪费，这一方法引来不少点赞，罚1元虽然不多，但警示意义远大于实际意义。

　　一奖一罚，“招数”不同，目的都一样，那就是以小餐桌带动大文明，形成崇尚勤俭节约、反对铺张浪费的社会风气。可细想一下，为了制止餐饮浪费，前些年类似“招数”也不少，效果也还不错。但时间一长，一些行之有效的“招数”被悄悄丢到了“桌子下面”。比如“光盘行动”总是光说不练，自助餐厅内剩饭罚款的警告牌往往沦为摆设，导致“舌尖上的浪费”时有反弹，有的地方甚至越发严重。

　　为什么好的“招数”坚持不下去？究其原因，就是对于“光盘行动”的认识只停留在表面，勤俭节约的意识没有入脑入心，加上缺乏制度约束，就容易出现餐饮浪费反弹，“为了面子，不问肚子”。这也让我们不得不有所反思，当前一些“招数”的“短期效果”虽好，可总归要更注重“长久之计”。换句话说，杜绝浪费不能轰轰烈烈一阵风，而需要滴水穿石的常态化。

　　杜绝浪费，最好的“招数”就是坚持。一些餐饮浪费反弹，一些消费陋习重现，既与未能经常抓、持久抓有关，也与没有完善的制度体系有关。比如监督，当你看到了餐饮浪费的情况，提醒了不管用，拍了照片想去举报时，却不知道向谁举报，最后仅靠顾客的“自我监督”和饭店的“内部监督”，那肯定“靠不住”。这提醒我们，必须抓紧完善从立法到执行、从监管到问责的制度闭环，构建起一套全方位的制度体系。有了刚性的制度保障，“光盘行动”方能取得更长久的实效。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利]
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