洛阳市两级法院推动案件高效审理 二审审结生效涉黑涉恶案件29件446人

黑社会性质组织的组织者、领导者张胜辉被判处有期徒刑25年；恶势力犯罪集团首要分子张建党被判处有期徒刑20年……8月19日，记者从市中级人民法院获悉，今年以来，全市两级法院积极创新工作模式，克服疫情不利影响，一审审结涉黑涉恶案件26件192人，二审审结生效涉黑涉恶案件29件446人，一大批黑恶势力犯罪分子受到严惩。

黑社会性质组织的组织者、领导者张胜辉被判处有期徒刑25年；恶势力犯罪集团首要分子张建党被判处有期徒刑20年……8月19日，记者从市中级人民法院获悉，今年以来，全市两级法院积极创新工作模式，克服疫情不利影响，一审审结涉黑涉恶案件26件192人，二审审结生效涉黑涉恶案件29件446人，一大批黑恶势力犯罪分子受到严惩。

今年以来，全市法院充分坚持狠抓执法办案，严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，坚决防止人为“拔高”或者“降格”，推动案件高效审理。

“特别是面对疫情给审判工作带来的不利影响，我们专门出台《关于在疫情防控期间开展扫黑除恶专项斗争的实施方案》，统筹安排疫情防控与专项斗争工作，积极运用信息化手段，推进网上提审、‘云间’开庭，先后通过线上开庭审理涉黑涉恶案件9件16人，提审被告人260余人次。”市中级人民法院有关负责人介绍，全市法院还与公安、检察、司法行政机关密切配合，创新工作方法，通过线下物理隔离的方式开庭审理涉黑涉恶案件7件57人。

在涉黑涉恶案件办理中，全市法院注重依法运用追缴、没收、判处财产刑等多种手段，成立涉黑涉恶案件执行工作专班，认真做好涉案资产处置工作，打通“打财断血”最后一公里，彻底铲除黑恶势力滋生土壤，今年已执行到位涉案财产4960余万元。

此外，全市法院主动延伸审判职能，推动专项斗争长效常治机制建设，坚持将依法严惩黑恶势力犯罪与综合治理有机结合。今年以来，全市法院对涉黑涉恶案件审判中发现的监管漏洞和行业治理薄弱环节，先后发出司法建议36份，推动相关主管部门有针对性地研究完善政策、制度，堵塞管理漏洞，完善监管责任，提升治理水平。(记者 申利超 通讯员 王雨潇 邓俊勇)