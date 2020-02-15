洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市两级法院推动案件高效审理 二审审结生效涉黑涉恶案件29件446人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-22 09:31

　　黑社会性质组织的组织者、领导者张胜辉被判处有期徒刑25年；恶势力犯罪集团首要分子张建党被判处有期徒刑20年……8月19日，记者从市中级人民法院获悉，今年以来，全市两级法院积极创新工作模式，克服疫情不利影响，一审审结涉黑涉恶案件26件192人，二审审结生效涉黑涉恶案件29件446人，一大批黑恶势力犯罪分子受到严惩。

　　今年以来，全市法院充分坚持狠抓执法办案，严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，坚决防止人为“拔高”或者“降格”，推动案件高效审理。

　　“特别是面对疫情给审判工作带来的不利影响，我们专门出台《关于在疫情防控期间开展扫黑除恶专项斗争的实施方案》，统筹安排疫情防控与专项斗争工作，积极运用信息化手段，推进网上提审、‘云间’开庭，先后通过线上开庭审理涉黑涉恶案件9件16人，提审被告人260余人次。”市中级人民法院有关负责人介绍，全市法院还与公安、检察、司法行政机关密切配合，创新工作方法，通过线下物理隔离的方式开庭审理涉黑涉恶案件7件57人。

　　在涉黑涉恶案件办理中，全市法院注重依法运用追缴、没收、判处财产刑等多种手段，成立涉黑涉恶案件执行工作专班，认真做好涉案资产处置工作，打通“打财断血”最后一公里，彻底铲除黑恶势力滋生土壤，今年已执行到位涉案财产4960余万元。

　　此外，全市法院主动延伸审判职能，推动专项斗争长效常治机制建设，坚持将依法严惩黑恶势力犯罪与综合治理有机结合。今年以来，全市法院对涉黑涉恶案件审判中发现的监管漏洞和行业治理薄弱环节，先后发出司法建议36份，推动相关主管部门有针对性地研究完善政策、制度，堵塞管理漏洞，完善监管责任，提升治理水平。(记者 申利超 通讯员 王雨潇 邓俊勇)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河故道 水鸟舞蹁跹
  • 洛阳围绕六大重点领域组织举办34项系...
  • 洛阳第二外国语学校涧西分校建设加快推进
  • 驻洛部分高校今秋开学时间确定
  • “兔司令”李献民带领贫困户致富
  • 伊川举办首届“乡村巧厨”赛
  • 六大领域34项系列活动 看洛阳人如何过...
  • 太美了！洛阳偃师的一个小村庄 村里主...
  • 即日起，洛阳将严惩这些交通违法行为....
  • 今日，洛阳警方开展养犬专项治理集中行动
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    “兔司令”李献民带领...
    洛阳第二外国语学校涧...
    栾川县三川镇：特色农...
    伊洛河故道 水鸟舞蹁跹
    精彩热帖

    雨中秀

    栾川乡村美如画

    秋荷

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605