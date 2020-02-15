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洛阳市开展燃气行业规范经营和安全隐患排查专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 09:18

　　记者昨日从市城市管理局获悉，自8月起我市在全市范围内开展为期半年的燃气行业规范经营和安全隐患排查专项行动，重点对燃气行业非法销售、非法储存、非法占压、野蛮施工、不规范用气等10个方面进行治理，目前已取缔非法经营换气点16个。

　　20日，市城市管理局燃气办、综合执法支队公用大队对位于洛龙区军民路一处未依法取得“燃气经营许可证”的换气点进行查处。该换气点租用两间简易门面房开展经营活动，存放液化气钢瓶20余只，周边人员密集，经营场所条件简陋，未采取任何安全防范措施。一旦发生泄漏产生爆燃，极易造成恶性事故。市城市管理局综合执法支队公用大队依照相关法规，对为该非法换气点提供气源的洛阳安然燃气有限公司进行了行政处罚，并将现场查处的液化气钢瓶进行暂扣，现场消除安全隐患。

　　非法换气点是8月专项行动整治的重点。市城市管理局相关负责人表示，此次专项行动整治重点包括彻底取缔非法经营、储存、倒装、运输瓶装液化石油气行为；彻底取缔非法生产、销售液化石油气钢瓶和燃气器具行为；彻底整治已取得资质的液化石油气、天然气(LNG、CNG)、加气站的违法行为和安全隐患；坚决打击瓶装液化石油气企业跨区域送气；严格排查整治餐饮场所不规范使用燃气形成的安全隐患；彻底治理违章建筑、私搭乱建等占压、圈占、包裹燃气管道和附属设施等行为。

　　自行动开展以来，市城市管理局取缔非法经营换气点16个，对为不安全场所提供气源的瓶装液化气企业开出罚单6张。9月1日前，我市将取缔城市区内所有非法换气点。如果市民遇到非法换气点，可直接拨打12319或65507172进行举报。(记者 孙小蕊 通讯员 闫磊 胡惠娟)
[ 责任编辑：崔利利]
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