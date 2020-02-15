洛阳围绕六大重点领域组织举办34项系列活动 打造“古都新生活”消费品牌

我市发布行动方案，自本月起以“古都夜八点”为基础，打造“古都新生活”消费品牌，围绕商贸、文旅等六大重点领域组织举办34项系列活动，其中包括商贸领域14项、文旅领域10项、住房领域2项、通信领域1项、交通领域2项、农业农村领域5项，针对我市居民不同消费需求开展各类优惠专场活动。

我市发布行动方案，自本月起以“古都夜八点”为基础，打造“古都新生活”消费品牌，围绕商贸、文旅等六大重点领域组织举办34项系列活动，其中包括商贸领域14项、文旅领域10项、住房领域2项、通信领域1项、交通领域2项、农业农村领域5项，针对我市居民不同消费需求开展各类优惠专场活动。

推动商贸升级

——举办4场汽车专场活动，线上线下共同发力，突出县域特色经济

在商贸领域，我市将以“寻味古都·欢购洛阳”为主题，聚焦“金九银十”重点消费时段，围绕汽车消费、特色美食、产销对接、节日促销、会展经济、直播带货等方面谋划系列促消费活动，打造消费新场景，开启消费新模式，汇聚消费人气，点燃消费热情。

今年9月至10月——

●线下购物方面

我市将围绕汽车领域，组织实施2020年洛阳金秋国际汽车展览会、豫西第17届金秋博览会、河洛国际汽车博览会暨新能源汽车展、名车苑惠民嗨购周等4个系列专场活动；组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业启动千企商超联合打折促销月活动；依托洛龙开元湖、西工新都汇、涧西南昌路等商圈举办金秋潮品嗨购节等活动，组织正大广场、泉舜购物中心等大型商场，在“十一”长假期间开展门前广场促销活动。

●网上购物方面

我市将在本月联动拼鲜团、莲菜网、京东团购、自然篮子等电商平台和大张商城、“加油河南App”、今日好客洛阳商城等大型商贸流通企业自营线上平台，举办“云享万家”特惠购物节，依托洛阳广电市县融媒体平台及各类新媒体平台组织遴选电商主播活动，举办洛阳首届直播电商暨新媒体营销技能大赛。

●特色产品方面

发力县区特色产品是我市打造“古都新生活”消费品牌活动中的一大亮点。

自本月起，我市将陆续开展“金秋有礼·县区嗨购”消费节活动，各个县(市)区也将组织体现本地特色的消费活动，活动期间汝阳县将通过央视联手国美电器举办的全国31个省区市系列带货直播，扩大汝阳龙乡故事麻花、手工布鞋等特色产品销售渠道；新安县将发放5万份非遗小吃烫面角消费券，凭券可享受县域部分景区门票半价以下优惠活动；栾川县围绕“奇境栾川游”，组织各民营加油站配套发放加油券；伊川县将以“寻味乡愁·筑梦田园”为主题，举办首届乡村美食嘉年华暨巧厨PK赛；老城区在“十一”长假期间将举办“邑城尽享·玩味天心”国庆八天乐活动；洛宁县将在今年十月举办上戈苹果采摘购物节。

发力文旅融合

——举办10余项300场次群众性文体活动，常态化举办街头体育赛事，开展18场草坪美食节、啤酒音乐节等活动

在文旅领域，我市将以“时尚古都·享游洛阳”为主题，围绕创建国家文化和旅游消费示范城市，更好满足市民和游客文化生活和高质量消费需求，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片。

积极响应国家号召，我市在活动期间将通过开展“光盘行动”、评选“美食新生活”主题餐厅、举办“食尚洛阳”美食节等活动，弘扬文明用餐理念，倡导文明新生活。

通过丰富载体，举办形式多样的节会活动也是我市发力文旅领域的一大特色。根据方案——

●“健身新理念·健康你我他”全民健康节

我市将重点举办太极拳、千人太极扇、“舞动花城”等10余项300场次群众性文体活动；常态化举办街头篮球、足球、轮滑、平衡车等青少年喜闻乐见的街头体育赛事等。

●“以文化城·以文育人”全民读书节

我市将组织专业作家来洛举办签名售书活动和读者见面会，举办读书分享会、读者节，开展“经典诵读”活动，举办河洛诗词大会。

●“畅想古都新生活”艺术节

我市将围绕想、拍、演、唱、看、玩、秀、赏等主题，举办写作、摄影、话剧、表演秀、电子竞技、剧场演出等系列活动。

●“嗨FUN洛YOUNG”曲艺节

我市将邀请知名网络达人、快手网红歌手、网络大V，与洛阳本土戏剧、曲艺、音乐人同台献艺，各县(市)区还将因地制宜举办18场草坪美食节、啤酒音乐节等活动，丰富群众文化生活。

●“幸福家庭·美丽城市”创建活动

我市还将通过举办“科技让生活更美好”活动，引领广大市民感受科技带来生活方式的改变，同时开展“五美家庭”评选、“美丽家园”爱国卫生运动、“美好生活”垃圾分类等活动，为副中心城市建设营造文明有序的生活方式。

多措并举惠民

——持续策划组织七大专场、为期一年的房展活动，提供电动汽车充电优惠服务，叫响“洛阳源耕”农业品牌

●住房领域

我市将举办“惠民生稳消费”系列房产展销活动，依托七夕节、国庆中秋、元旦等重要节日，持续策划组织七大专场、为期一年的房展活动，并在今年9月举办2020洛阳第四届好房家博会，进一步扩大家居消费。

●通信领域

我市自9月起将针对5G购机用户、新入网用户和老用户，推出终端信用购、装宽带送5G手机等系列优惠政策及促销活动，助推用户以更低的门槛享受5G生活。

●交通领域

我市将在今年8月底前出台配送领域新能源汽车运营奖励政策，安排奖补资金4500万元，带动新一轮汽车消费，同时提供电动汽车充电优惠服务，在最高限价内下调充电服务费，下调幅度不限；实行国家峰谷分时电价政策，高峰时段每千瓦时0.94元，平价时段每千瓦时0.61元，低谷时段每千瓦时0.32元。

●农业农村领域

我市还将依托电商平台和淘宝村，将有特色、有规模、适合网络销售的龙头产品培育成“爆款”“网红”农产品，叫响“洛阳源耕”农业品牌，同时探索生鲜农产品“基地+社区直供”模式，重点提升水果、蔬菜、肉类、花卉、乳制品等“五大行业”农产品冷链物流发展水平，为我市居民提供更多本地优质特色农产品。（记者 陈曦 通讯员 巩建辉）