全国大学生电子商务“三创赛”总决赛开幕

昨日，第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(简称“三创赛”)总决赛在河南科技大学开幕。这是该项赛事首次在我省举办总决赛。

昨日，第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(简称“三创赛”)总决赛在河南科技大学开幕。这是该项赛事首次在我省举办总决赛。

全国大学生电子商务“三创赛”是教育部主管的一项全国性高校学科竞赛，旨在激发大学生兴趣与潜能，培养大学生创新意识、创意思维、创业能力及团队协同作战的精神，进一步促进创新教育和实践教学改革，加强产学研融合。该项赛事分为校园赛、省级选拔赛和全国总决赛三个阶段，自2009年至今已成功举办9届，从第一届的1500个参赛团队发展至本届的7万个参赛团队，目前已成为全国影响力最大的高校竞赛。

本届全国大学生电子商务“三创赛”总决赛由全国电子商务创新产教联盟主办，河南科技大学承办，共有来自全国31个省、市、自治区及香港、澳门特别行政区的200多个参赛团队入围。按照常态化疫情防控的要求，总决赛采取线上评审的形式，邀请教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会和国内各知名高校、优秀企业的100多位专家组成评审委员会，在河南科技大学的12个分组赛场开展远程线上评审。评委根据各参赛团队的在线路演内容和实际效果，按照创新、创意、创业、演讲、文案等5个单项评分，并根据总分评出特等奖和一、二、三等奖。

副市长贺敏参加开幕式。(记者 孟山 通讯员 丁雯雯)