洛阳召开全市煤炭安全生产工作和智能化建设推进会

昨日下午，我市召开全市煤炭安全生产工作和智能化建设推进会，学习贯彻全省推进会精神，部署我市下一步工作。 昨日下午，我市召开全市煤炭安全生产工作和智能化建设推进会，学习贯彻全省推进会精神，部署我市下一步工作。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，煤矿安全是安全生产工作的重中之重，各产煤县区、煤矿企业要迅速行动，按照全省煤炭安全生产工作和智能化建设推进会的部署要求，积极借鉴其他地市先进经验，全力抓好煤矿安全生产和智能化建设工作，促进煤矿安全持续稳定。要压实责任，各煤矿企业要切实扛起主体责任，牢固树立安全红线意识，市、县两级应急管理部门要严格履行监管责任，各产煤县区要落实属地责任，加强对企业安全生产责任制落实情况的监督检查和指导培训，发现问题及时解决。要全面查摆，针对全国煤矿较大事故暴露的问题，坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，用一周的时间对我市12家煤矿企业进行全面隐患排查和集中整治，尤其是要严格落实汛期安全责任制，确保汛期安全。要加快推进智能化，大力推广应用“互联网+煤炭开采”信息化管理模式，鼓励企业研发应用智能装备和先进技术，最大限度减少井下作业人员，通过机器换人提高生产效率，确保生产安全，助力煤炭行业高质量发展。(记者 李迎博)