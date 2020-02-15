洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开全市煤炭安全生产工作和智能化建设推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 08:58

　　昨日下午，我市召开全市煤炭安全生产工作和智能化建设推进会，学习贯彻全省推进会精神，部署我市下一步工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，煤矿安全是安全生产工作的重中之重，各产煤县区、煤矿企业要迅速行动，按照全省煤炭安全生产工作和智能化建设推进会的部署要求，积极借鉴其他地市先进经验，全力抓好煤矿安全生产和智能化建设工作，促进煤矿安全持续稳定。要压实责任，各煤矿企业要切实扛起主体责任，牢固树立安全红线意识，市、县两级应急管理部门要严格履行监管责任，各产煤县区要落实属地责任，加强对企业安全生产责任制落实情况的监督检查和指导培训，发现问题及时解决。要全面查摆，针对全国煤矿较大事故暴露的问题，坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，用一周的时间对我市12家煤矿企业进行全面隐患排查和集中整治，尤其是要严格落实汛期安全责任制，确保汛期安全。要加快推进智能化，大力推广应用“互联网+煤炭开采”信息化管理模式，鼓励企业研发应用智能装备和先进技术，最大限度减少井下作业人员，通过机器换人提高生产效率，确保生产安全，助力煤炭行业高质量发展。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河故道 水鸟舞蹁跹
  • 洛阳围绕六大重点领域组织举办34项系...
  • 洛阳第二外国语学校涧西分校建设加快推进
  • 驻洛部分高校今秋开学时间确定
  • “兔司令”李献民带领贫困户致富
  • 伊川举办首届“乡村巧厨”赛
  • 六大领域34项系列活动 看洛阳人如何过...
  • 太美了！洛阳偃师的一个小村庄 村里主...
  • 即日起，洛阳将严惩这些交通违法行为....
  • 今日，洛阳警方开展养犬专项治理集中行动
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    “兔司令”李献民带领...
    洛阳第二外国语学校涧...
    栾川县三川镇：特色农...
    伊洛河故道 水鸟舞蹁跹
    精彩热帖

    雨中秀

    栾川乡村美如画

    秋荷

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605