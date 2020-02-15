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提升站位善于斗争抢抓节点 确保洛阳市委重点工作落实落细

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 10:20

　　昨日，市委2020年重点工作推进专题调度会召开，认真落实市委全会、市委经济工作会议精神和市委部署要求，对照重点工作台账，坚持问题导向，破瓶颈、透竹竿，明责任、定节点，推动市委重点工作落地生根。

　　按照市委2020年重点工作台账，今年共明确318项702个基础性、战略性、前瞻性和全局性的重点工作。会议紧盯督查发现的18项存在问题或进展缓慢的任务，逐一分析盘点，疏通难点堵点，明确解决路径，确保各项任务按期按要求推进落实。

　　市委副书记赵会生出席会议并就做好抓落实工作提出要求。会议指出，纳入台账管理的重点工作，是市委聚焦转型发展高质量发展，厚植优势、抢抓机遇、乘势而上谋划实施的事关全局的大事要事，是加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的重要举措和具体抓手。各级各部门要提高站位抓落实，站在旗帜鲜明讲政治和加快建设副中心的高度，把推进落实市委重点工作作为政治试题严肃作答、作为政治责任扛稳抓牢，真正把对党忠诚体现在推动重点工作落地见效上。要善于斗争抓落实，强化斗争精神，坚定斗争意志，增强斗争本领，直面问题瓶颈，迎难而上攻坚，真正找准堵点、难点、痛点，明晰方法、路径、招数，确保工作取得扎实成效。要抢抓节点抓落实，紧盯“十一”“年底”“牡丹文化节”等重要节点，倒排工期、挂图作战，做好要素保障，强化统筹协调，真正立下军令状、拿出硬措施，一个节点一个节点地推进落实。要严明奖惩抓落实，树牢在重点工作攻坚一线考察识别干部的鲜明导向，对推进不力、推诿扯皮的要严肃问责，确保市委重点工作不折不扣落实落细。

　　市领导王琰君、魏建平、魏险峰参加会议。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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