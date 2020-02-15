洛阳市委2020年重点工作推进专题调度会召开

抓落实是开展工作的主要方式，抓重点工作和重大项目落地，就牵住了经济社会发展的“牛鼻子”。

抓落实是开展工作的主要方式，抓重点工作和重大项目落地，就牵住了经济社会发展的“牛鼻子”。

昨日上午，市委2020年重点工作推进专题调度会召开。会议开门见山、直戳“麻骨”，针对市委2020年重点工作督查发现的18项存在问题或进展缓慢的任务“一事一议”，牵头负责同志“轮番过堂”。

细细梳理，清单上的18项存在问题或进展缓慢的任务，涉及产业转型、城市提质、污染防治等多个领域，都是打基础、立长远、惠民生的重点工作和重大项目，而掣肘其中的痛点、堵点、难点，无一不是难啃的“硬骨头”，甚至要破藩篱、动奶酪。

梦想是拼出来的。回首这些年洛阳副中心城市建设呈现出的生动局面：赋能定位的每一次跃升、改革发展的每一项成就，无不是在一项项重点工作和重大项目的积极进取、攻坚、拼抢中干出来的。

发展的路虽漫长，但紧要处常常只有几步。当前，洛阳正处在重要窗口期，越是任务重、问题多、挑战大，越要敢于斗争、善于斗争，在直面问题、透通瓶颈中落实新定位、创造新业绩——

“高标准粮田建设事关粮食安全。这项工作既要不折不扣完成，更要高质量完成。”

“对待水污染问题，就要像对待‘眼中钉’‘肉中刺’一样。涧河、大明渠、伊南排涝渠等治理务必盯节点、提标准、早惠民。”

工业遗产保护利用方案要本月出台；体育博物馆“十一”建成开放；全市新增50所公办幼儿园，要办到群众心坎上……

会上，18个问题一个一个“过筛子”，任务夯实到人头，时间明确到节点，“节点就是军令状，军中无戏言”。

“所谓‘疾风知劲草’，讲政治不是抽象的而是具体的。抓落实考验的就是忠诚，检验的就是党性。”经过一番较真碰硬的查摆，大家红了脸、出了汗，更拍了胸脯、鼓了斗志：坚决落实市委既定部署要求，真正下一番真功夫、硬功夫、苦功夫，干起来、干成事，为加快建设副中心城市添砖加瓦。（记者 白云飞）