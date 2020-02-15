2020年度郑洛新自创区创新引领型产业集群专项出炉 洛阳7个项目入选

昨日，记者从市科技局获悉，2020年度郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项日前出炉，我市共有7个项目入选。

昨日，记者从市科技局获悉，2020年度郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项日前出炉，我市共有7个项目入选。

郑洛新自创区创新引领型产业集群专项主要瞄准其优势主导产业和战略性新兴产业，着眼于产业链关键共性技术研究与应用，组织创新龙头企业、省内外高校和科研院所开展协同攻关，着力培育壮大一批具有核心竞争力和影响力的创新型产业集群，推动产业转型发展高质量发展。

我市入选的7个项目主要分布在智能装备、超硬材料及制品、生物医药、先进功能材料等领域，分别是——

洛阳中重自动化工程有限责任公司承担的“智能矿井提升系统关键技术及产业化”项目

洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司承担的“矿物加工节能工艺及智能装备系统研发与产业化”项目

洛阳金鹭硬质合金工具有限公司承担的“高性能碳化钨及其硬质合金产品关键技术研究及产业化”项目

普莱柯生物工程股份有限公司承担的“猪伪狂犬病、猪圆环和猪肺炎支原体基因工程疫苗的研发与产业化”项目

中国船舶重工集团公司第七二五研究所承担的“钛合金复杂构件制造技术研究及产业化”项目

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司承担的“新一代碳化硅材料关键技术研发及产业化”项目

黎明化工研究设计院有限公司承担的“电子用特种气体的制备及产业化”项目

市科技局相关负责人介绍，下一步，我市将按照有关要求，继续深挖创新龙头企业、大院大所等的创新需求，加大产业集群专项实施力度，在先进装备制造、钛钼钨金属材料、硅光伏等领域加快形成一批具有竞争力的产业集群，推动产业提质增效，助推经济高质量发展。(记者 戚帅华 通讯员 王银峰)