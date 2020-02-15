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洛阳市发力打造“古都新生活”消费品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 08:36

　　记者昨日从市发改委获悉，为加快推进实施消费提力行动，升级消费模式，创优消费环境，培育消费热点，提振消费信心，我市发布《打造“古都新生活”消费品牌行动方案》，自本月起以“古都夜八点”为基础，围绕商贸、文旅等六大重点领域组织举办34项系列活动，打造“古都新生活”消费品牌。

　　消费是保持经济平稳运行的“压舱石”。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要持续释放强劲内需，大力实施消费提力行动，加快建设区域性消费中心城市。

　　打造“古都新生活”消费品牌，我市将以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，推出更潮更炫更有范儿的消费品牌，围绕六大重点领域组织举办34项系列活动。（>>>点击阅读相关新闻

　　在商贸领域，我市将以“寻味古都·欢购洛阳”为主题，聚焦“金九银十”重点消费时段，围绕汽车消费、特色美食、产销对接、节日促销、会展经济、直播带货等方面谋划系列促消费活动，通过举行千企商超联合打折促销月、金秋潮品嗨购节等活动，打造消费新场景，开启消费新模式，汇聚消费人气，点燃消费热情。

　　在文旅领域，我市将以“时尚古都·享游洛阳”为主题，围绕创建国家文化和旅游消费示范城市，培育一批综合性文旅消费集聚地、“网红打卡地”，繁荣文化旅游市场，打造文旅消费品牌，加快文旅消费复苏，通过开展“食尚洛阳·轻食光盘”文明用餐行动、“健身新理念·健康你我他”全民健康节、“以文化城·以文育人”全民读书节等，满足市民和外地游客文化生活和高质量消费需求，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片。

　　在住房领域，我市将以“乐居洛阳·幸福家园”为主题，持续丰富住房消费新体验，围绕解决群众普遍关心的住房和装修问题，通过举办“惠民生稳消费”系列房产展销、家居促销专场活动，开展特价房、购房补贴、购房赠礼等各种让利活动，持续释放住房方面的刚性需求和改善性消费。

　　在农业农村领域，我市将以“品牌引领·电商助力”为主题，不断激发农村消费新潜力，按照“政府扶持引导、市场主体主导、市民广泛参与”原则，充分发挥农业农村领域各类市场主体作用，以“洛阳源耕”农业品牌、特色农产品展会、“丰收河洛”农机展等为载体，通过商旅文体会消费联动、线上线下消费互动、服务体验与实物消费融合，提振农业农村消费市场。

　　在通信领域和交通领域，我市将分别以“畅享5G·全民惠购”和“低碳节能·生态环保”为主题，举办5G手机优惠购、扩大新能源汽车消费、提供电动汽车充电优惠服务等活动，进一步催生消费热点、点燃消费热情，依托更多智能化便捷化消费产品和模式，激活消费市场一池春水，更好满足人民群众对美好生活的新期待。(记者 陈曦 通讯员 巩建辉)
[ 责任编辑：崔利利]
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