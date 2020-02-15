拟命名表彰的全国双拥模范城（县）名单出炉 洛阳名列其中

21日，全国双拥工作领导小组办公室对拟命名表彰的全国双拥模范城(县)名单进行公示，我市名列其中。

21日，全国双拥工作领导小组办公室对拟命名表彰的全国双拥模范城(县)名单进行公示，我市名列其中。

洛阳是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的双拥模范城市。自1994年以来，我市已连续七次荣获全国双拥模范城称号、八次荣膺河南省双拥模范城称号，涌现出“全国爱国拥军模范”乔文娟和臧莲凤、“全国拥政爱民模范”张现铭、“见义勇为英雄”徐洪刚、“抗震救灾英雄战士”武文斌、“拥军八姐妹”、“拥军的姐”黄学花和执行神舟十一号载人飞行任务的航天员陈冬等一大批闻名全国、全军、全省的军地双拥模范人物。

近年，我市紧紧围绕强军目标，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，继承发扬拥军优属、拥政爱民优良传统，深入开展“双助双促”活动(助力改革强军，促进建设世界一流军队；助力脱贫攻坚，促进全面建成小康社会)，形成了具有洛阳特色的思想融合、机制融合、建设融合、保障融合、产业融合的“五个融合”双拥新思路，较好地推动了国防和经济建设的良性互动，不断开创了具有洛阳特色的双拥共建新局面。同时，我市把支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责，架好连心桥，当好保障部，办好暖心事，切实搞好服务保障工作，多措并举提升军人军属社会荣誉感，积极营造全民关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。

去年，我市在全国双拥模范城“七连冠”的坚实基础上，广泛宣传动员，迅速形成“军地齐动、上下联动、整体推动”的工作格局，在全社会营造重视双拥、支持双拥、参与双拥的良好创建氛围，全力争创全国双拥模范城“八连冠”，努力让双拥模范城名片更加靓丽。(记者 申利超)