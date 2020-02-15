21日，洛阳市打击治理涉诈银行卡、电话卡“黑灰产”违法犯罪专项工作推进会召开。洛报融媒记者从会上获悉，即日起至今年年底，洛阳市将开展打击治理电信网络诈骗“黑灰产”专项行动，持续提升治理能力和打击质效，从源头上打击电信网络新型违法犯罪。

21日，洛阳市打击治理涉诈银行卡、电话卡“黑灰产”违法犯罪专项工作推进会召开。洛报融媒记者从会上获悉，即日起至今年年底，洛阳市将开展打击治理电信网络诈骗“黑灰产”专项行动，持续提升治理能力和打击质效，从源头上打击电信网络新型违法犯罪。

根据部署，洛阳警方将充分发挥主力军作用，紧盯公安部“快打”线索、紧盯本地“窝点”、紧盯“黑灰产”治理、紧盯“全链条”打击，落实“每案必侦”制度，深挖一批违法开办、买卖涉诈银行卡、电话卡“双卡”案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人；严厉整治一批违法开贩卡的重点地区、重点单位及问题较多的营业网点；列管一批开贩卡重点人员，纳入失信管理；全链条打击一批与非法开贩卡有关联的涉诈犯罪活动；完善工作机制，严格源头治理，堵塞工作漏洞，斩断由此衍生出的黑灰产业链条，全面推进打击治理电信网络诈骗工作取得实效。

洛阳市各有关部门将深化涉诈“黑灰产”线索梳理核查；公安机关将对全市公寓、写字楼等场所开展拉网式清查，及时发现涉诈“黑灰产”线索窝点；各基础电信运营商、银行金融部门将严格开展行业核查、严格惩罚措施，对违规开办、买卖电话号码和银行账户或行业审批不严格的相关人员依法依规严肃惩戒。我市各电信运营商、银行金融部门将加强对开立电话卡、银行卡的审核力度；物流寄递公司要加强实名邮寄、开箱验视等制度规定，发现疑似贩卖银行电话卡、银行卡的行为，立即向当地公安机关通报；公安机关对通报的情况，将做好调查甄别，对涉及违法犯罪活动的，依法进行打击。

同时，洛阳市各银行金融部门将根据各环节风险点要求，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，重新核实身份；对开办对公账户、个人银行卡后6个月内无交易记录、或账户启用前，有少量资金试卡行为的，暂停其电子支付业务；对初次开立账户的，限制转账额度为20万元以内，确有需求的，可在开户后依照申请审查提高转账额度。各电信运营商将建设用户手机插卡快速识别处置平台，新开卡用户15天内未使用进行第一次插卡使用的，或在归属地之外设区的市进行第一次使用的，要进行网上或实体营业场所二次人脸验证。对验证不能通过的，暂停其服务。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 任双波 孙育豪 文/图）